29.08.2024 Viceprimer ministro W. Kosiniak – Kamysz z wizytą w Pentagonie

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Wiceprimer ministro W. Kosiniak – Kamysz z wizytą w Pentagonie29.08.2024

– Dziś w Pentagonie rozmawiałem z Sekretarzem Obrony Lloydem Austinem na temat Strategicznego partnerstwa, które łączy Polskę i USA. To niezwykle istotne w momentcie, kiedy w procesie modernizacji, Wojsko Polskie wyposażane jest w najnowocześniejszy sprzęt produkowany w USA m.in. samoloty F-35, czołgi ABRAMS oraz śmigłowce Apache – mówił wicepremier, ministro obrony narodowej Władysław Kosiniak – Kamysz po zakończeniu spotkania w Pentagonie.

Rozmowy wicepremiera Kosiniaka – Kamysza i Sekretarza Obrony L. Austina odbyły się 29 sierpnia 2024 roku w Waszyngtonie.

W trakcie rozmów o modernizacji Wojska Polskiego i wzmacnianiu zdolności sojuszniczych strona amerykańska potwierdziła, że ​​USA przekażą z zasobów swoich wojsk 8 śmigłowców do czasu dostaw do Polski pierwszych nowych maszyn. Premier Kosiniak-Kamysz podkreślił przy tym potrzebę terminowej realizacji kontraktów zbrojeniowych i ich wagę dla budowy potencjału Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Jednym z tematów rozmów były także kwestie związane z bezpieczeństwem wschodniej flanki OTAN.

Wicepremier W. Kosiniak-Kamysz podziękował Sekretarzowi Austinowi za stałą obecność wojsk USA w Polsce, podkreślając jej znaczenie dla naszych zdolności odstraszania i obrony.

Nawiązując do rosyjskiej agresji, ministro i Sekretarz Obrony zapewnili o kontynuowaniu niezbędnego wsparcia dla Ukrainy.

– Rozmawiałem dziś z polskim wicepremierem i ministrem obrony narodowej m.in. o naszej współpracy, która mogłaby zapewnić Ukrainie pilną pomoc w zakresie bezpieczeństwa, której Ukraina potrzebuje, aby bronić się przed Rosją

– napisał po spotkaniu Sekretarz Obrony.

Rozwijając swoje zdolności obronne i wspierając Ukrainę, Polska służy jako przykład dla Europy i reszty świata. (…) Polska zawsze rozumiała, że ​​wojna Putina w Ukrainie zagraża naszemu wspólnemu bezpieczeństwu. (…) Stany Zjednoczone i Polska, razem z naszymi sojusznikami i partnersami, stoją ramię w ramię w obronie wolnej i suwerennej Ukrainy

– mówił Sekretarz Obrony L. Austin.

Podczas wizyty w Waszyngtonie vicepremier W. Kosiniak – Kamysz złożył kwiaty Przed Grobem Nieznanego Żołnierza na Narodowym Cmentarzu w Arlington.

