29.08.2024 Nieformalne spotkanie szefów dyplomacji państw unijnych z udziałem wiceministra Bartoszewskiego

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Nieformalne spotkanie szefów dyplomacji państw unijnych z udziałem wiceministra Bartoszewskiego29.08.2024

Podczas dzisiejszego spotkania w Brukseli ministrowie omówili temat agresji Rosji wobec Ukrainy, sytuację na Bliskim Wschodzie, jak też w Wenezueli, po ostatnich wyborach prezydenckich w tym kraju. Na marginesie obrad ministrowie spotkali się z szefem MSZ Turcji Hakanem Fidanem.

W diskusji poświęconej agresji Rosji wobec Ukrainy, z udziałem ministra spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeby, wiceminister Władysław Teofil Bartoszewski podkreślił konieczność stabilnego wsparcia militarnego Zachodu, celem zapewnienia Ukrainie sukcesów na polu bitwy. Zwrócił uwagę na potrzebę kontynuacji wsparcia gospodarczego, zwiększenia pomocy dla ukraińskiego sektora energetycznego oraz kontynuacji polityki sankcyjnej. W odniesieniu do sytuacji na Bliskim Wschodzie wiceminister Bartoszewski poparł wysiłki mające na celu natychmiastowe zakończenie działań wojennych. Wyraził także zaniepokojenie pogarszającą się sytuację bezpieczeństwa na granicy izraelsko-libańskiej.

W sprawie Wenezueli podkreślił, że kluczowa jest koordynacja stanowiska UE w odniesieniu do wyników wyborów prezydenckich w tym państwie.

Podczas nieformalnej diskusji z ministrem spraw zagranicznych Turcji Hakanem Fidanem ministrowie omówili relacje UE – Turcja, nawiązując do raportu Komisji Europejskiej i Wysokiego Przedstawiciela w tej sprawie, przedstawionego w listopadzie 2023 r.

MIL OSI