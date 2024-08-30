Финансовые новости: 30.08.2024, 14-12 (мск) изменены значения нижней границы ценового коридора сделок СВОП и диапазона оценки процентных рисков инструмента CNYRUBTODTOM.

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

30.08.2024

14:12

В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров валютного рынка и рынка драгоценных металлов ПАО Московская Биржа 30.08.2024, 14-12 (мск) изменены значения нижней границы ценового коридора сделок СВОП (до -0.09237 руб.) и диапазона оценки процентных рисков (до -0.10241 руб., эквивалентно ставке 112.75 %) по инструменту CNYRUBTODTOM.

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