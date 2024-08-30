Финансовые новости: 30.08.2024 состоится депозитный аукцион Федерального казначейства (3)

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

Параметры отбора заявок;

Дата проведения отбора заявок 30.08.2024. Уникальный идентификатор отбора заявок 22024430. Валюта депозита рубли. Вид средств – средства единого казначейского счёта. Максимальный размер средств, размещаемых на банковские депозиты, млн. денежных единиц 10 000. Срок размещения, в днях 4. Дата внесения средств 30.08.2024. Дата возврата средств 03.09.2024. Процентная ставка размещения средств (фиксированная или плавающая) FIXED. Минимальная фиксированная процентная ставка размещения средств, % годовых 17,19. Базовая плавающая процентная ставка размещения средств-Минимальный спред, % годовых-Условия заключения договора банковского депозита (срочный, пополняемый или особый)Срочный. Минимальный размер размещаемых средств для одной заявки, млн. денежных единиц 1 000. Максимальное количество заявок от одной кредитной организации, шт.5. Форма отбора заявок (открытая или закрытая)Открытая. Расписание отбора заявок (по московскому времени). Место проведения отбора заявок ПАО Московская Биржа Прием заявок: с 18:30 по 18:40. Заявки в предварительном режиме: с 18:30 по 18:35. Заявки в режиме конкуренции:с 18:35 по 18:40. Формирование сводного реестра заявок:с 18:40 по 18:50. Установление процентной ставки отсечения и (или) признание отбора заявок несостоявшимся:с 18:40 по 18:50. Направление кредитным организациям оферты на заключение договора банковского депозита:с 18:50 по 19:30. Получение от кредитных организаций акцепта оферты на заключение договора банковского депозита:с 18:50 по 19:30. Время перечисления депозита В соответствии с требованиями п. 63 и п. 64 Приказа Федерального казначейства от 27.04.2023 г. № 10н.

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