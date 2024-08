Финансовые новости: Чистый приток средств на брокерские счета составил почти 300 млрд рублей: итоги II квартала 2024 года

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

В II квартале 2024 года сохранялся интерес инвесторов к фондовому рынку, несмотря на рост ставок по банковским депозитам. Количество уникальных клиентов брокеров достигло 32,4 млн лиц, а чистый приток средств на их счета составил 299 млрд рублей.

Интерес к акциям подогревали заявления эмитентов о дивидендных выплатах, а также первичные размещения. Только в II квартале было проведено пять IPO и два SPO на 53 млрд рублей. Около 42% этого объема выкупили розничные инвесторы. Доля долговых инструментов в портфеле клиентов брокеров росла за счет замещающих облигаций и новых выпусков резидентов. Инвесторы отдавали предпочтение облигациям с плавающим купоном или с номиналом, привязанным к иностранной валюте. Последние шесть месяцев подряд пользуются популярностью паевые инвестиционные фонды. Их доля среди других активов достигла рекордных 8%, прежде всего за счет фондов денежного рынка. Общий объем активов клиентов на брокерском обслуживании составил 9,4 трлн рублей. Комиссии от клиентских операций на фондовом рынке остаются основным источником доходов для брокеров. Их доля в структуре выручки увеличилась до 51%. Подробнее читайте в информационно-аналитическом материале «Обзор ключевых показателей брокеров» за II квартал 2024 года. Фото на превью: Fit Ztudio / Shutterstock / Fotodom

http://www.cbr.ru/press/event/?id=20963

