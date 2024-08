Финансовые новости: Финуслуги запустили онлайн-покупку ПИФов

Source: MIL-OSI Russian Language News

Клиенты платформы личных финансов Финуслуги получили возможность приобретать паи паевых инвестиционных фондов (ПИФ) в режиме онлайн в рамках единого окна.

Первой управляющей компанией, чьи ПИФы стали доступны к приобретению на платформе, стала УК “ДОХОДЪ”.

Стать пайщиком – владельцем доли в ПИФе – можно за несколько кликов, причем Финуслуги не берут комиссию за покупку или продажу паев.

Для выбора подходящего фонда пользователи могут воспользоваться скринером ПИФов – удобным инструментом, который позволяет быстро и легко находить и анализировать паевые инвестиционные фонды от российских управляющих компаний. С помощью него можно фильтровать и сравнивать фонды, в том числе по показателям доходности, типам активов и минимальной сумме вложений.

Игорь Алутин, старший управляющий директор по розничному бизнесу и проекту Финуслуги:

“Платформа Финуслуги создавалась Московской биржей, чтобы сделать финансовые продукты доступнее для всех россиян. Начав с депозитов как наиболее востребованных инструментов, мы поэтапно запускали на платформе кредиты, народные облигации, полисы ОСАГО, страховки для ипотеки. Теперь на онлайн-витрине Финуслуг появились ПИФы – один из важнейших финансовых инструментов для реализации консервативной инвестиционной стратегии. В считаные секунды клиент Финуслуг может начать инвестировать, став владельцем диверсифицированного портфеля ценных бумаг, который собран профессиональными управляющими”.

Маргарита Бородатова, генеральный директор УК “ДОХОДЪ”:

“Управляющая компания “ДОХОДЪ” рада стать первой компанией, предложившей удобный вариант покупки паевых фондов на платформе Финуслуги. Это соответствует нашей стратегии быть трендсеттером на фондовом рынке России, а также открывает широкому пулу инвесторов максимально простой и комфортный способ инвестирования в продукты, разработанные экспертами “ДОХОДЪ” в расчете на долгосрочный рост капитала. В ближайшее время наше партнерство с Финуслугами будет расширено: на платформе появятся наши инновационные фонды с целевой датой “ДОХОДЪ Будущее”, а также образовательный контент от экспертов и аналитиков нашей команды”.

Преимущества покупки фондов:

доступность – стоимость пая от 1 тыс. рублей;

активы фондов подбираются профессиональными управляющими, что обеспечивает диверсификацию вложений.

Покупка паев доступна всем пользователям Финуслуг после авторизации на сайте или в приложении.

Финуслуги – финансовая платформа, созданная Московской биржей в рамках проекта “Маркетплейс” Банка России. На Финуслугах можно выбирать и открывать банковские вклады онлайн в режиме 24/7, брать кредиты наличными, приобретать полисы ОСАГО, ипотечного страхования, а также народные облигации российских регионов. Пополнять вклады и счета на Финуслугах можно с помощью Системы быстрых платежей (СБП). Услуги предоставляются во всех регионах России. Подробнее на сайте https://finuslugi.ru

УК “ДОХОДЪ” с 2003 года предоставляет услуги частным и корпоративным клиентам на рынке ценных бумаг. Основные направления деятельности: управление активами паевых инвестиционных фондов, индивидуальное доверительное управление, семейные фонды, аналитика и инвестиционное консультирование. В 2024 году НРА подтвердила высокий некредитный рейтинг надежности и качества услуг на уровне “А”, повысив прогноз до “Позитивный”. Сегодня под управлением УК “ДОХОДЪ” находится 41 паевой инвестиционный фонд, а также фонд целевого капитала развития СПбПУ и компенсационные фонды СРО. Общий объем активов под управлением компании превысил 86 млрд рублей.



