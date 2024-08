Финансовые новости: Свыше 100 инструментов станет доступно клиентам на внебиржевом рынке акций

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

2 сентября 2024 года Московская биржа добавит 16 новых ценных бумаг в сервис заключения внебиржевых сделок с акциями без листинга с расчетами через центрального контрагента (ЦК).

Общее количество акций без листинга, доступных для заключения сделок, достигнет 113. Московская биржа продолжит расширять список доступных инструментов. Список торгуемых ценных бумаг пополняется в том числе с учетом пожеланий инвесторов, которые могут отправить их с помощью специальной формы на сайте биржи.

На базе сервиса внебиржевых сделок с центральным контрагентом функционирует платформа MOEX START, где российские непубличные компании смогут привлекать капитал для своего развития путем размещения акций по закрытой подписке. Доступ к платформе имеют все участники клиринга Московской биржи на фондовом рынке.

Эмитентом на платформе MOEX START может стать непубличная российская компания сроком существования более одного года и объемом выручки от 50 млн рублей за последний отчетный год. Также компания должна иметь оценку от аккредитованного оценщика и сформированный инвестиционный кейс для инвесторов, включающий планы публичного размещения.

Участвовать в размещении акций непубличных компаний могут квалифицированные инвесторы – клиенты брокерских компаний и банков.

Сервис для заключения внебиржевых сделок с акциями с расчетами через ЦК стал доступен с апреля 2023 года. Пользователям доступны внебиржевые сделки с акциями российских компаний без листинга, а также с акциями, находящимися в листинге Московской бирже. Подавать оферты и заключать сделки можно в период с 9:50 до 23:50. С момента начала работы общий объем операций составил почти 150 млрд рублей. Покупка и продажа ценных бумаг доступны квалифицированным инвесторам, неквалифицированные инвесторы могут продавать ценные бумаги. Дополнительного подключения профессиональных участников торгов к внебиржевому рынку акций с ЦК не требуется.



https://www.moex.com/n72398

