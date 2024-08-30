Финансовые новости: Санкт-Петербургскому государственному университету 300 лет (30.08.2024)

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Банк России 30 августа 2024 года выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля «300-летие Санкт-Петербургского государственного университета» серии «Исторические события». Он был учрежден по указу Петра I от 8 февраля (28 января по старому стилю) 1724 года при Академии наук и стал первым университетом в России. Сейчас СПбГУ — один из самых известных университетов в России, крупный научный и исследовательский центр.

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Серебряная монета номиналом 3 рубля (масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 г, проба сплава — 925) имеет форму круга диаметром 39,0 мм.

С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант.

На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, имеются надписи «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», «БАНК РОССИИ», номинал монеты «3 РУБЛЯ», дата «2024 г.», обозначение металла по Периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.

На оборотной стороне монеты расположены рельефные изображения главного здания Санкт-Петербургского государственного университета и символики университета в обрамлении узора из линий, выполненного в технике лазерного матирования; имеются надписи: вверху по окружности — «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ», внизу — «осн. в 1724 г.».

Боковая поверхность монеты рифленая.

Монета изготовлена качеством «пруф».

Тираж монеты — 3,0 тыс. штук.

Выпускаемая монета является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений.

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