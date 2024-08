Финансовые новости: Рынок инкассации в ожидании перемен: доклад Банка России

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Банк России предлагает обсудить меры по повышению информационной открытости рынка инкассации и перевозки наличных денег, созданию равных условий для его участников, а также поддержанию сбалансированной тарифной политики на их услуги.

Сегодня на рынке инкассации и перевозки наличных денег сложился дисбаланс интересов поставщиков и потребителей услуг. На фоне цифровизации розничных платежей объемы перевозки наличных денег снижаются. Часть поставщиков услуг уходят с рынка, остальные повышают тарифы и вынуждены оптимизировать собственные затраты, зачастую в ущерб качеству сервиса. В итоге растет недовольство со стороны потребителей, они жалуются на цены и сложности с поиском поставщиков, особенно на удаленных и труднодоступных территориях. Банк России рассматривает разные сценарии регулирования рынка инкассации, чтобы сохранить доступность наличных денег на всей территории страны. В частности, предлагается установить единые правила для перевозчиков наличных денег. Не исключается введение их обязательной аккредитации и создание официального реестра таких компаний. Одной из мер может стать стандартизация тарифов на услуги инкассации и перевозки наличных денег. В докладе представлены вопросы для обсуждения. Ответы на них, а также замечания и предложения можно направлять до 29 ноября 2024 года включительно.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

http://www.cbr.ru/press/event/?id=20962

MIL OSI