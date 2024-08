Финансовые новости: Расширяется пилот по цифровому рублю

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Новый этап тестирования операций с реальными цифровыми рублями стартует 1 сентября 2024 года. Общее число участников пилота увеличится в разы.

Так, если раньше в нем принимали участие около 600 человек и 22 компании, то с расширением параметров появится возможность подключить уже до 9 тыс. человек и 1200 компаний. Пока операции с цифровой национальной валютой будут доступны клиентам тех же 12 банков, которые участвуют в пилотировании с самого начала, августа 2023 года. В дальнейшем этот список будет дополняться. В пилоте появятся новые операции. Теперь участникам будут доступны не только открытие, закрытие и пополнение счетов цифрового рубля (цифровых кошельков), переводы между гражданами, оплата товаров и услуг, простые автоплатежи (смарт-контракты), но и оплата по динамическому QR-коду, а также переводы между компаниями. Цифровой рубль — это цифровая форма национальной валюты, удобное и безопасное средство для платежей и переводов. И люди, и компании будут сами выбирать, какой именно формой рубля пользоваться. Фото на превью: Hamara / Shutterstock / Fotodom

http://www.cbr.ru/press/event/?id=20960

