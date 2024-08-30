Финансовые новости: О начале торгов ценными бумагами “02” сентября 2024 года

28.08.2025 – 4% от номинальной стоимости Облигаций;

27.09.2025 – 4% от номинальной стоимости Облигаций;

27.10.2025 – 4% от номинальной стоимости Облигаций;

26.11.2025 – 4% от номинальной стоимости Облигаций;

26.12.2025 – 4% от номинальной стоимости Облигаций;

25.01.2026 – 4% от номинальной стоимости Облигаций;

24.02.2026 – 4% от номинальной стоимости Облигаций;

26.03.2026 – 4% от номинальной стоимости Облигаций;

25.04.2026 – 4% от номинальной стоимости Облигаций;

25.05.2026 – 4% от номинальной стоимости Облигаций;

24.06.2026 – 4% от номинальной стоимости Облигаций;

24.07.2026 – 4% от номинальной стоимости Облигаций;

23.08.2026 – 4% от номинальной стоимости Облигаций;

22.09.2026 – 4% от номинальной стоимости Облигаций;

22.10.2026 – 4% от номинальной стоимости Облигаций;

21.11.2026 – 4% от номинальной стоимости Облигаций;

21.12.2026 – 4% от номинальной стоимости Облигаций;

20.01.2027 – 4% от номинальной стоимости Облигаций;

19.02.2027 – 4% от номинальной стоимости Облигаций;

21.03.2027 – 4% от номинальной стоимости Облигаций;

20.04.2027 – 4% от номинальной стоимости Облигаций;

20.05.2027 – 4% от номинальной стоимости Облигаций;

19.06.2027 – 4% от номинальной стоимости Облигаций;

19.07.2027 – 4% от номинальной стоимости Облигаций;

18.08.2027 – 4% от номинальной стоимости Облигаций.

Дата погашения Облигаций – 18.08.2027