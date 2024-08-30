Финансовые новости: О начале торгов ценными бумагами “02” сентября 2024 года

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –
В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления “30” августа 2024 года приняты следующие решения:
- Определить:
- “02” сентября 2024 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:
|Наименование ценной бумаги
|Инвестиционные паи Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов “ФИНСТАР – Денежный рынок ПЛЮС”
|Полное наименование
Управляющей компании
|Общество с ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Финстар Капитал”
|Тип ценных бумаг
|Инвестиционные паи биржевого ПИФа
|Регистрационный номер правил доверительного управления, дата регистрации
|6396 от 12.08.2024
|Торговый код
|FINC
|ISIN код
|RU000A109866
|Уровень листинга
|Первый уровень
- Определить:
- “02” сентября 2024 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:
|Наименование ценной бумаги
|Инвестиционные паи Закрытого паевого инвестиционного комбинированного фонда “ПАРУС-проектный 17”
|Полное наименование
Управляющей компании
|Общество с ограниченной ответственностью “ПАРУС Управление Активами”
|Тип ценных бумаг
|Инвестиционные паи закрытого ПИФа, предназначенные для квалифицированных инвесторов
|Регистрационный номер правил доверительного управления, дата регистрации
|6219-СД от 29.05.2024
|Торговый код
|RU000A108VR7
|ISIN код
|RU000A108VR7
|Уровень листинга
|Третий уровень
- Определить:
- “02” сентября 2024 года как дату начала торгов в процессе размещения,
- “02” сентября 2024 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:
|Наименование ценной бумаги
|Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии ИОС_TW_IMOEX-3Y-001Р-639R
|Полное наименование Эмитента
|Публичное акционерное общество “Сбербанк России”
|Тип ценных бумаг
|Облигации биржевые
|Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения
|4B02-669-01481-B-001P от 09.08.2024
|Номинальная стоимость
|1 000 рублей
|Количество ценных бумаг в выпуске
|500 000 штук
|Дата погашения
|02.09.2027
|Торговый код
|RU000A109833
|ISIN код
|RU000A109833
|Уровень листинга
|Третий уровень
|Способ размещения
|Открытая подписка
|Цена размещения
|Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1000,00 (Одной тысяче) рублей за одну Биржевую облигацию, что соответствует 100,00% от номинальной стоимости Биржевой облигации.
|Дата окончания размещения
|Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:
а) 09 сентября 2024 г.;
б) дата размещения последней Биржевой облигации.
|Андеррайтер
|наименование
|АО “Сбербанк КИБ”
|идентификатор Участника торгов
в Системе торгов ПАО Московская Биржа
|MC0005500000
|краткое наименование
в Системе торгов ПАО Московская Биржа
|Сбербанк КИБ
- Определить:
- “02” сентября 2024 года как дату начала торгов в процессе размещения,
- “02” сентября 2024 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:
|Наименование ценной бумаги
|Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии ИОС_PRT_IMOEX-3Y-001Р-640R
|Полное наименование Эмитента
|Публичное акционерное общество “Сбербанк России”
|Тип ценных бумаг
|Облигации биржевые
|Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения
|4B02-670-01481-B-001P от 09.08.2024
|Номинальная стоимость
|1 000 рублей
|Количество ценных бумаг в выпуске
|500 000 штук
|Дата погашения
|02.09.2027
|Торговый код
|RU000A109841
|ISIN код
|RU000A109841
|Уровень листинга
|Третий уровень
|Способ размещения
|Открытая подписка
|Цена размещения
|Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1000,00 (Одной тысяче) рублей за одну Биржевую облигацию, что соответствует 100,00% от номинальной стоимости Биржевой облигации.
|Дата окончания размещения
|Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:
а) 09 сентября 2024 г.;
б) дата размещения последней Биржевой облигации.
|Андеррайтер
|наименование
|АО “Сбербанк КИБ”
|идентификатор Участника торгов
в Системе торгов ПАО Московская Биржа
|MC0005500000
|краткое наименование
в Системе торгов ПАО Московская Биржа
|Сбербанк КИБ
- Определить:
- “02” сентября 2024 года как дату начала торгов в процессе размещения,
- “02” сентября 2024 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:
|Наименование ценной бумаги
|Биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные серии КС-4-784
|Полное наименование Эмитента
|Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
|Тип ценных бумаг
|Облигации биржевые
|Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения
|4B02-784-01000-B-005P от 11.07.2024
|Номинальная стоимость
|1 000 рублей
|Количество ценных бумаг в выпуске
|200 000 000 штук
|Дата погашения
|03.09.2024
|Торговый код
|RU000A109DJ0
|ISIN код
|RU000A109DJ0
|Уровень листинга
|Третий уровень
|Способ размещения
|Открытая подписка
|Цена размещения
|Уполномоченный орган управления эмитента принимает решение о цене размещения до начала размещения биржевых облигаций.
Цена размещения единая для всех приобретателей биржевых облигаций.
|Дата окончания размещения
|Дата начала и дата окончания размещения биржевых облигаций совпадают.
|Андеррайтер
|наименование
|Банк ВТБ (ПАО)
|идентификатор Участника торгов
в Системе торгов ПАО Московская Биржа
|MC0003300000
|краткое наименование
в Системе торгов ПАО Московская Биржа
|ВТБ РФ
- Определить:
- “02” сентября 2024 года как дату начала торгов в процессе размещения,
- “02” сентября 2024 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:
|Наименование ценной бумаги
|Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-03
|Полное наименование Эмитента
|Акционерное общество “Тюменская агропромышленная лизинговая компания”
|Тип ценных бумаг
|Облигации биржевые
|Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения
|4B02-03-00489-F-001P от 26.08.2024
|Номинальная стоимость
|1 000 рублей
|Количество ценных бумаг в выпуске
|350 000 штук
|Дата погашения
|28.08.2025 – 4% от номинальной стоимости Облигаций;
27.09.2025 – 4% от номинальной стоимости Облигаций;
27.10.2025 – 4% от номинальной стоимости Облигаций;
26.11.2025 – 4% от номинальной стоимости Облигаций;
26.12.2025 – 4% от номинальной стоимости Облигаций;
25.01.2026 – 4% от номинальной стоимости Облигаций;
24.02.2026 – 4% от номинальной стоимости Облигаций;
26.03.2026 – 4% от номинальной стоимости Облигаций;
25.04.2026 – 4% от номинальной стоимости Облигаций;
25.05.2026 – 4% от номинальной стоимости Облигаций;
24.06.2026 – 4% от номинальной стоимости Облигаций;
24.07.2026 – 4% от номинальной стоимости Облигаций;
23.08.2026 – 4% от номинальной стоимости Облигаций;
22.09.2026 – 4% от номинальной стоимости Облигаций;
22.10.2026 – 4% от номинальной стоимости Облигаций;
21.11.2026 – 4% от номинальной стоимости Облигаций;
21.12.2026 – 4% от номинальной стоимости Облигаций;
20.01.2027 – 4% от номинальной стоимости Облигаций;
19.02.2027 – 4% от номинальной стоимости Облигаций;
21.03.2027 – 4% от номинальной стоимости Облигаций;
20.04.2027 – 4% от номинальной стоимости Облигаций;
20.05.2027 – 4% от номинальной стоимости Облигаций;
19.06.2027 – 4% от номинальной стоимости Облигаций;
19.07.2027 – 4% от номинальной стоимости Облигаций;
18.08.2027 – 4% от номинальной стоимости Облигаций.
Дата погашения Облигаций – 18.08.2027
|Торговый код
|RU000A109DP7
|ISIN код
|RU000A109DP7
|Уровень листинга
|Третий уровень
|Способ размещения
|Открытая подписка
|Цена размещения
|Цена размещения ценных бумаг: устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости.
Начиная со второго дня размещения облигаций, приобретатель облигаций помимо цены размещения также уплачивает накопленный купонный доход.
|Дата окончания размещения
|Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:
а) 180-й календарный день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.
|Андеррайтер
|наименование
|ГроттБьерн (АО)
|идентификатор Участника торгов
в Системе торгов ПАО Московская Биржа
|EC0276600000
|краткое наименование
в Системе торгов ПАО Московская Биржа
|ГроттБьерн
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