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Финансовые новости: Информация о приобретении акций Solidcore Resources plc (POLY)

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

Данное приобретение реализуется во исполнение Приглашения делать оферты о продаже обыкновенных акций Solidcore Resources plc, размещенного по адресу: https://piter-trust.ru/oferta/

Наименование Эмитента Solidcore Resources plc
Наименование ценной бумаги Акции обыкновенные
Идентификационный/регистрационный номер выпуска
Торговый код POLY
ISIN код JE00B6T5S470
Покупатель Идентификатор покупателя в системе торгов – PC0301800000
Размер лота 1 Акция
Цена покупки 235,4 руб.
Дата начала сбора заявок 30.08.24
Дата окончания сбора заявок 27.09.24
Дата активации и заключения сделок 01.10.24
Информация о покупке (Режим торгов, форма продажи) С предварительным сбором адресных заявок с датой активации в режиме торгов “Выкуп: Адресные заявки”.
(Расчеты: Рубль, код режима – PSBB)
Допустимые виды заявок цена покупки + количество:

с указанием Цены покупки Акции и количества ценных бумаг в лотах (максимальное количество ценных бумаг, которое продавец хотел бы продать)
Код расчетов T0
Подача заявок на условиях “Частичное обеспечение/отступное”
(возможна только с указанием в заявке Торгово-клирингового счета Т+)		 Нет
Время сбора заявок в ходе периода сбора заявок (снятие заявок допускается в течение периода сбора заявок) 10:00 – 19:00 – с 30.08.2024 по 26.09.2024
10:00 – 15:00 – 27.09.2024
Время контроля и блокировки частичного обеспечения
(предактивация)		 Не проводится
Размер частичного обеспечения
Размер отступного
Время активации заявок 9:35 – 01.10.24
Время проведения торгов в ходе периода удовлетворения заявок 9:50 – 19:00 – 01.10.24
Отклонение Продавцом заявок, не подлежащих удовлетворению до 19:00 – 01.10.24
Контактная информация для СМИ
+7 (495) 363-3232
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Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

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