Финансовые новости: Информация о приобретении акций Solidcore Resources plc (POLY)

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –
Данное приобретение реализуется во исполнение Приглашения делать оферты о продаже обыкновенных акций Solidcore Resources plc, размещенного по адресу: https://piter-trust.ru/oferta/
|Наименование Эмитента
|Solidcore Resources plc
|Наименование ценной бумаги
|Акции обыкновенные
|Идентификационный/регистрационный номер выпуска
|–
|Торговый код
|POLY
|ISIN код
|JE00B6T5S470
|Покупатель
|Идентификатор покупателя в системе торгов – PC0301800000
|Размер лота
|1 Акция
|Цена покупки
|235,4 руб.
|Дата начала сбора заявок
|30.08.24
|Дата окончания сбора заявок
|27.09.24
|Дата активации и заключения сделок
|01.10.24
|Информация о покупке (Режим торгов, форма продажи)
|С предварительным сбором адресных заявок с датой активации в режиме торгов “Выкуп: Адресные заявки”.
(Расчеты: Рубль, код режима – PSBB)
|Допустимые виды заявок
|цена покупки + количество:
с указанием Цены покупки Акции и количества ценных бумаг в лотах (максимальное количество ценных бумаг, которое продавец хотел бы продать)
|Код расчетов
|T0
|Подача заявок на условиях “Частичное обеспечение/отступное”
(возможна только с указанием в заявке Торгово-клирингового счета Т+)
|Нет
|Время сбора заявок в ходе периода сбора заявок (снятие заявок допускается в течение периода сбора заявок)
|10:00 – 19:00 – с 30.08.2024 по 26.09.2024
10:00 – 15:00 – 27.09.2024
|Время контроля и блокировки частичного обеспечения
(предактивация)
|Не проводится
|Размер частичного обеспечения
|–
|Размер отступного
|–
|Время активации заявок
|9:35 – 01.10.24
|Время проведения торгов в ходе периода удовлетворения заявок
|9:50 – 19:00 – 01.10.24
|Отклонение Продавцом заявок, не подлежащих удовлетворению
|до 19:00 – 01.10.24
+7 (495) 363-3232
PR@moex.com
Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.
Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.
https://www.moex.com/n72396