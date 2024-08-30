Финансовые новости: Информация о приобретении акций Solidcore Resources plc (POLY)

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

Данное приобретение реализуется во исполнение Приглашения делать оферты о продаже обыкновенных акций Solidcore Resources plc, размещенного по адресу: https://piter-trust.ru/oferta/

Наименование Эмитента Solidcore Resources plc Наименование ценной бумаги Акции обыкновенные Идентификационный/регистрационный номер выпуска – Торговый код POLY ISIN код JE00B6T5S470 Покупатель Идентификатор покупателя в системе торгов – PC0301800000 Размер лота 1 Акция Цена покупки 235,4 руб. Дата начала сбора заявок 30.08.24 Дата окончания сбора заявок 27.09.24 Дата активации и заключения сделок 01.10.24 Информация о покупке (Режим торгов, форма продажи) С предварительным сбором адресных заявок с датой активации в режиме торгов “Выкуп : Адресные заявки”.

(Расчеты: Рубль, код режима – PSBB) Допустимые виды заявок цена покупки + количество: с указанием Цены покупки Акции и количества ценных бумаг в лотах (максимальное количество ценных бумаг, которое продавец хотел бы продать) Код расчетов T0 Подача заявок на условиях “Частичное обеспечение/отступное”

(возможна только с указанием в заявке Торгово-клирингового счета Т+) Нет Время сбора заявок в ходе периода сбора заявок (снятие заявок допускается в течение периода сбора заявок) 10:00 – 19:00 – с 30.08.2024 по 26.09.2024

10:00 – 15:00 – 27.09.2024 Время контроля и блокировки частичного обеспечения

(предактивация) Не проводится Размер частичного обеспечения – Размер отступного – Время активации заявок 9:35 – 01.10.24 Время проведения торгов в ходе периода удовлетворения заявок 9:50 – 19:00 – 01.10.24 Отклонение Продавцом заявок, не подлежащих удовлетворению до 19:00 – 01.10.24



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