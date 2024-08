Студенческий туризм: невероятные возможности для молодых путешественников

Source: MIL-OSI Russian Language News

Политехнический университет в очередной раз участвует в программе молодёжного и студенческого туризма, которая даёт возможность учащимся российских вузов бюджетно путешествовать по разным городам страны. С июня по август Политех принял более ста студентов. Ребята жили в гостинице «Максимум» на Полюстровском проспекте, дом 14 А.

Программа молодёжного и студенческого туризма (Студтуризм), подготовленная Минобрнауки России по поручению Владимира Путина, стартовала в 2021 году. Политех стал первым вузом в городе, который принял участие в этой программе. В этом году первой посетила Политех делегация студентов из НИУ «Московский энергетический институт». В августе в наш вуз приехали ребята из разных регионов страны, а также магистранты Уральского Федерального университета Ха Линь Чанг и Фам Куанг Дао из Вьетнама. Они посмотрели исторические и современные здания СПбПУ, познакомились с культурным наследием Санкт-Петербурга.

Мы попросили студентов поделиться впечатлениями.

Анастасия Путинцева, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Москва:

Мой отдых по программе студтуризма прошёл невероятно комфортно и удобно. Я не первый раз посещаю Санкт-Петербург, останавливалась в общежитиях разных вузов. Могу сказать, что гостиница Политеха — лучшая по качеству проживания, удобствам, территориальному расположению и стоимости. Порадовала работа администрации, их отзывчивость и доброжелательность. Теперь я знаю, где остановиться, чтобы отдых прошёл без проблем и принёс массу хороших впечатлений. В этот раз я решила изучить достопримечательности Ленинградской области. Мне особенно понравился Выборг, в котором сочетаются разные эпохи и культуры .

Дина Михайдарова, Уфимский университет науки и технологий, Уфа:

Мне понравилось, как обустроена гостиница Политеха. В комнате имеется всё необходимое для проживания, в распоряжении отдыхающих есть спортивный зал. Я успела посетить основные достопримечательности: Эрмитаж, Петергоф, Екатерининский дворец, соборы. Большую часть поездки просто гуляла по городу. Влюбилась в Питер и обязательно приеду ещё .

Алина Левченко и Диана Гнездилова, Политехнический институт СФУ, Красноярск:

О студтуризме мы узнали от одноклассника, который путешествовал в Иркутск. После тщательного отбора наш выбор пал на гостиницу “Максимум” СПбПУ, мы ведь тоже из Политеха. Мы были приятно удивлены, ведь мы ожидали увидеть обычную университетскую общагу. Вместо этого мы получили современный ремонт, чистоту, спортзал и доброжелательную администрацию. В Санкт-Петербурге мы побывали в Эрмитаже, Кунсткамере, в Исаакиевском и Казанском соборах, съездили в Петергоф, посмотрели развод мостов. В гостиницу возвращались без ног и сил .

