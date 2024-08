Спортсмены НГУ выступили на международных соревнованиях по плаванию на открытой воде в Казахстане

Source: MIL-OSI Russian Language News

X-waters-международные соревнования по плаванию на открытой воде прошли в Казахстане в августе. В них приняли участие 12 спортсменов из Новосибирского государственного университета, поыти все стартовали на дистанции в 4 и 8 км.

X-waters-международные соревнования по плаванию представляют собой серию заплывов на открытой воде. Одна из целей их организаторов — объединить в единую сеть самые красивые водоемы мира и переплыть их вместе.

К соревнованиям пловцы НГУ готовились весь сезон в бассейне НГУ, а также летом на открытой воде — плавали на Обском море по 3-4 км.

Капитаном команды и главным организатором поездки стал тренер бассейна НГУ Константин Рогачев. Также он был и участником заплыва — стартовал на дистанции 8 км.

В заплывах участвовали также тренер бассейна НГУ Юлия Петрович и группа по спортивному плаванию и триатлону бассейна НГУ (тренер Константин Рогачев). В заплывах на 8 км приняли участие Денис Ефимов, Тимофей Перевалов, Илья Авдеев и Артем Павлов, на 4 км — Михаил Кутузов, Ирина Бахарева и Антон Ливанов, на 1 км — Ольга Коняева, Мила Прокудина, Алексей Харченко. Юлия Петрович в своей возрастной группе по абсолютному зачету выиграла дистанцию на 1 км. Она впервые участвовала в таком формате заплывов.

— Стартовый городок располагался на территории отеля с ухоженной территорией. На старте чувствовалась атмосфера праздника. Локация была оформлена красочно и информативно. Во время проведения соревнований бодрая музыка не прекращалась. От этого настроение было приподнятым и жизнерадостным. Радовалась на финише, как ребенок. Плылось же достаточно тяжело. Сказывается спортивное прошлое, когда с первых метров включаешь «скорость», а потом приходится поддерживать «веселый» темп до самого окончания дистанции. Порадовало то, как поддержали ребята из команды на финише. Подбадривали и обнимали! Это ценно. Самое сильное впечатление от заплыва: видеть, как встречают родные и близкие «финишеров». Многие приехали целыми семьями: с детьми, родителями, любимыми. Очень радостные мгновения. Праздник дружбы, силы, ловкости, достижений. Атмосфера дружелюбия — вот что отличает такой спорт от профессиональных соревнований! — рассказала Юлия Петрович.

После старта участники соревнований ознакомились с местными достопримечательностями. Они увидели живописную скалу посреди озера Жумбактас, историческую поляну Абылай-хана и гору Кокшетау.

Бассейн НГУ возобновил свою работу и приглашает детей и взрослых на занятия.

