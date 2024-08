«Роснефть» ко Дню знаний организовала экскурсии для 220 детей из Курской области, ЛНР и ДНР

Source: MIL-OSI Russian Language News

«Роснефть» в рамках Корпоративной волонтерской программы «Платформа добрых дел» к 1 сентября – Дню знаний организовала цикл экскурсий в детский образовательный парк «Кидзания» и Московский зоопарк для 220 детей из Курской области, ДНР, ЛНР и семейного центра «Преображение».

Волонтерство – важный элемент корпоративной культуры «Роснефти». Сотрудники Компании участвуют в различных социально-гуманитарных, историко-культурных и экологических мероприятиях, проводят мастер-классы и акции, направленные на формирование у жителей и подрастающего поколения культуры здорового образа жизни, духовных и патриотических ценностей, а также бережного отношения к природе.

Во время экскурсий в парк «Кидзания» дети посетили несколько десятков экспозиций парка и смогли попробовать себя в разных профессиях, среди которых, например, почтальон, кондитер и врач. В зоне компании «Роснефть» дети побывали в секции нефтедобычи, на нефтеперерабатывающем заводе и автомобильном заправочном комплексе.

Волонтеры Компании и инструкторы «Кидзании» рассказали, как работает нефтяное оборудование, а дети самостоятельно отправили «добытую нефть» на переработку, проверили ее качество в лаборатории, узнали, какие стадии переработки проходит нефть, прежде чем превратиться в бензин, дизельное топливо и другие нефтепродукты.

В Московском зоопарке детям рассказали об особенностях ухода за дикими животными и их рационе. Незабываемое впечатление на ребят произвело знакомство с белыми медведями, которые находятся под опекой Компании. «Роснефть» уже на протяжении десяти лет опекает медведей во всех российских зоопарках, в том числе и в московском. Компания финансирует кормление, уход, лечение и обновление вольеров.

Справка: За последние три года предприятия Компании провели более тысячи мероприятий для детей. Значительные средства были направлены на строительство и реконструкцию спортивных, медицинских, образовательных, музыкальных и художественных учреждений, развитие детского и юношеского спорта, поддержку многодетным семьям, домам ребенка и социально-реабилитационным центрам. Волонтеры «Роснефти» каждый год принимают активное участие в благотворительных всероссийских и региональных акциях, ориентированных на детей: новогодняя «Елка желаний», «Помоги пойти учиться», «Рождественская елка», «Весенняя неделя добра», «Тепло детям», «Портфель первокласснику», «Соберем ребенка в школу», «Чужих детей не бывает», «Дед Мороз в каждый дом», «Подарок к школе», «Подарок Деда Мороза» и другие.

