Source: MIL-OSI Russian Language News

Анализ MIL : Вот пять лучших статей на русском языке, опубликованных сегодня. Анализ состоит из пяти статей которые являються в приоритете на данный момент.

В ходе сегоднешнего анализа, заметны экономические итоги такие как защита продовольства и долгосрочных сбережений. Так же процветают волонтёрские программы от компании “Роснефть”. Тенденции обучения стабильны, социальная сфера готова встречать новый учебный год.

Ниже вы можете прочитать одну из статей.

1. Правительство продлило меры защиты внутреннего рынка продовольствия

Правительство приняло решение продлить ряд мер для поддержания стабильности на внутреннем продовольственном рынке и загрузки имеющихся мощностей по переработке сельскохозяйственной продукции. Постановление об этом подписано.

2. Финансовые новости: В программе долгосрочных сбережений свыше 1 млн участников

В II квартале совокупный объем портфелей негосударственных пенсионных фондов (НПФ) и Социального фонда России (СФР) увеличился до 7,7 трлн рублей. Это произошло благодаря ускорению темпов роста пенсионных резервов (ПР) НПФ, которые к концу июня превысили 1,9 трлн рублей.

3. «Роснефть» ко Дню знаний организовала экскурсии для 220 детей из Курской области, ЛНР и ДНР

«Роснефть» в рамках Корпоративной волонтерской программы «Платформа добрых дел» к 1 сентября – Дню знаний организовала цикл экскурсий в детский образовательный парк «Кидзания» и Московский зоопарк для 220 детей из Курской области, ДНР, ЛНР и семейного центра «Преображение».

4. Финансовые новости: Санкт-Петербургскому государственному университету 300 лет (30.08.2024)

Банк России 30 августа 2024 года выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля «300-летие Санкт-Петербургского государственного университета» серии «Исторические события». Он был учрежден по указу Петра I от 8 февраля (28 января по старому стилю) 1724 года при Академии наук и стал первым университетом в России. Сейчас СПбГУ — один из самых известных университетов в России, крупный научный и исследовательский центр.

5. Студенческий туризм: невероятные возможности для молодых путешественников

Политехнический университет в очередной раз участвует в программе молодёжного и студенческого туризма, которая даёт возможность учащимся российских вузов бюджетно путешествовать по разным городам страны. С июня по август Политех принял более ста студентов. Ребята жили в гостинице «Максимум» на Полюстровском проспекте, дом 14 А.

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