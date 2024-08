Предприятия «Роснефти» встречают День нефтяника масштабными социально значимыми акциями и мероприятиями

Source: MIL-OSI Russian Language News

В преддверии профессионального праздника ‑ Дня работников нефтяной и газовой промышленности сотрудники предприятий «Роснефти» проводят просветительские, экологические, культурные и спортивные акции.

Нефтяники поделились атмосферой праздника с жителями регионов, приурочив к нему открытие социальных объектов, построенных при поддержке «Роснефти». В Хабаровском крае сотрудники Комсомольского НПЗ обустроили спортивную площадку городского лицея в Комсомольске-на-Амуре. Рязанская нефтеперерабатывающая компания благоустроила детскую спортивную площадку в деревне Турлатово Рязанского района.

При поддержке «РН-Юганскнефтегаза» в п. Лямина Сургутского района открыт новый спортивный комплекс для занятий и соревнований по командным видам спорта. Инфраструктура комплекса позволяет организовать занятия для оздоровления различных групп населения и подготовки к выполнению нормативов ГТО.

Следуя приоритетам «Роснефти» в области охраны окружающей среды и сохранения биоразнообразия, «Самотлорнефтегаз» открыл экологические тропы сразу в двух крупных природных парках Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – «Самаровский чугас» и «Сибирские увалы». Вместе с нефтяниками в мероприятиях участвовали студенты Высшей школы экологии Южно-Уральского государственного университета. Общая протяженность троп превышает 10 км, здесь созданы места отдыха, мосты, лестницы и пешеходные прогулочные зоны. Для молодёжи и семей с детьми организованы экскурсии и экспедиции по реликтовому лесу, в котором обитают десятки краснокнижных представителей флоры и фауны.

Работники «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» приняли участие в благоустройстве экотропы на территории национального природного парка «Ленские столбы» в Якутии, который внесен в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Нефтяники очистили территорию площадью около двух гектаров от строительного мусора и засохших деревьев.

Волонтеры Рязанской нефтеперерабатывающей компании высадили именную аллею в Центральном парке культуры и отдыха Рязани. Более 300 саженцев, среди которых можжевельник, гортензии и тюльпаны, украсили самое популярное место отдыха горожан. Это уже третья именная аллея от рязанских нефтяников.

Их коллеги из Комсомольского НПЗ высадили аллею Нефтяников у Краевого дома молодёжи, а также цветочную клумбу площадью 150 м2 в виде логотипа «Роснефти» и провели акции по благоустройству открытых площадок – любимых мест отдыха горожан.

Сотрудники Сызранского НПЗ высадили 80 деревьев на территории образовательных учреждений Сызрани. Работники Ангарского завода полимеров совместно с детьми высадили в г. Ангарск (Иркутская область) 50 саженцев деревьев, а активисты «Харампурнефтегаза» на Ямале посадили аллею нефтяников и провели субботник на территории национальной деревни Харампур.

Сызранский НПЗ также организовал экологическую площадку «С заботой о природе», где сотрудники завода рассказали юным горожанам о животных, которые находятся под защитой «Роснефти», в том числе орлане-белохвосте, взятом под опеку самарскими нефтяниками. Размеры этой величественной птицы любой желающий мог оценить в тематической фотозоне.

Более 100 работников Куйбышевского НПЗ в Самаре и «РН-Пурнефтегаза» на Ямале организовали экологические плоггинг-забеги. К ним присоединились представители «Движения первых». Благодаря акциям было собрано более в общей сложности 150 кг мусора в лесопарковой зоне Самары и городском лесопарке Губкинского. Собранный волонтерами бытовой мусор был отсортирован и передан в переработку.

Сотрудники «РН-Пурнефтегаза» и «СевКомНефтегаза» организовали сплавы по самой крупной реке Пуровского района – Пякупур и очистили от мусора популярные стоянки туристов.

Традиционно праздники нефтяники встречают спортивными мероприятиями. Масштабные состязания по хоккею, мини-футболу, легкой атлетике, волейболу, настольному теннису, шахматам, гиревому спорту, бильярду, плаванию, а также многоборью ГТО для своих сотрудников организовали «РН-Ванкор», «Востсибнефтегаз», «Таас-Юрях Нефтегазодобыча», «Удмуртнефть», «РН-Уватнефтегаз», «Тюменнефтегаз», «Саратовский НПЗ». «Востсибнефтегаз» на Юрубчено-Тохомском месторождении устроил корпоративные соревнования «Нефтяной характер», в которых определились чемпионы в восьми спортивных дисциплинах.

Почетным гостем «Кубка Ванкора» по хоккею стал экс-игрок национальной сборной России, тренер молодёжной команды хоккейного клуба ЦСКА Дмитрий Быков. Он провёл открытую тренировку для детей. Предприятие также организовало традиционный легкоатлетический забег, в котором приняло участие более 200 сотрудников предприятий «Роснефти» в Красноярском крае.

Семейные праздники здоровья провели ТомскНИПИнефть, Ангарский завод полимеров, Комсомольский НПЗ, Новокуйбышевский НПЗ, СевКомНефтегаз. Они объединили сотрудников, их детей, а также активных ветеранов-нефтяников и жителей региона, для которых были организованы спортивные мастер-классы, командные эстафеты, а также сдача нормативов комплекса ГТО.

Впервые сотрудники «Востсибнефтегаза» вместе со своими семьями собрались на корпоративный фестиваль воздушных змеев и провели викторину об истории общества.

Предприятия «Роснефти» провели в регионах познавательные мероприятия по популяризации нефтяных профессий. В офисе «Харампурнефтегаза» в преддверии праздника открылась музейная экспозиция маркшейдерского ретро оборудования, а на Кондинском промысле «Конданефти» для вахтового персонала организовали тематический квиз.

Комсомольский НПЗ организовал на городской площадке станцию профмастерства, где молодые специалисты завода проводили для гостей всех возрастов химические опыты и викторины с призами. Ангарский завод полимеров провел для школьников «День маленького нефтяника» с мастер-классами, танцевальными баттлами и квестом, посвящённым профессии нефтехимика.

Волонтеры «Оренбургнефти» в игровой форме знакомили юных жителей региона с профессией нефтяника, а также помогали закрепить знания правил дорожного движения перед началом учебного года. Ребята приняли участие в квесте и успешно выполнили все задания, ориентируясь на главные ценности Компании – лидерство, добросовестность, результативность и безопасность.

В Самаре волонтёры Куйбышевского НПЗ организовали большой городской детский праздник «Достояние нации». В ходе увлекательных флешмобов, квестов, творческих конкурсов и спортивных состязаний дети познакомились с различными профессиями нефтяной отрасли, нарисовали мурал на гигантской раскраске, примерили спецодежду и получили памятные подарки от завода.

Волонтёры «РН-Северо-Запад» организовали для ребят Ленинградской области, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, познавательную игру по городу профессий «Кидбург» в Санкт-Петербурге. Здесь дети познакомились с профессиями операторов на детской АЗС «Роснефть», а правила безопасного передвижения по АЗС и вождения изучили в Автошколе «Роснефть за безопасность на дорогах».

В преддверии профессионального праздника, который в этом году совпал с Днём знаний, предприятия «Роснефти» реализовали значимые проекты, направленные на поддержку образовательных учреждений и детей. В различных акциях приняли участие 7,5 тыс. волонтеров «Роснефти» и помогли собрать в школу более 3,5 тысяч детей из семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, и воспитанников семейных центров.

Нефтепереработчики Куйбышевского НПЗ провели благотворительную акцию «В школу – вместе!» и в партнерстве с Самарским отделением Российского детского фонда вручили детям из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, школьные рюкзаки с канцелярскими принадлежностями.

В Красноярске молодые специалисты «Востсибнефтегаза» по традиции приняли участие в «Добром автопробеге», в ходе которого собрали в школу детей из малообеспеченных семей и социальных приютов города.

Сотрудники «РН-Няганьнефтегаза» оказали благотворительную помощь детям с ограниченными возможностями здоровья. Основными адресатами стали воспитанники реабилитационного центра Нягани. Кроме того, нефтяники познакомили школьников Нягани и активистов «Движения первых» с историей развития Красноленинского свода месторождений.

«РН-Юганскнефтегаз», Ангарский завод полимеров и «Тюменнефтегаз» провели благотворительную акцию «Собери ребенка в школу» и вручили детям с ограниченными возможностями здоровья из многодетных и малообеспеченных семей, а также из семей мобилизованных на СВО адресную помощь: одежду, компьютерную мебель, развивающие игрушки, школьные рюкзаки и канцелярские принадлежности.

Волонтеры «Конданефти» поздравили с Днем знаний детей, находящихся на лечении в Детском противотуберкулезном санатории им. Е.М. Сагандуковой, и вручили им школьные наборы для учебы и развития.

Сотрудники «РН-Северо-Запад» также собрали и передали школьные принадлежностей, наборы для творчества и новые мягкие игрушки детям с ограниченными возможностями здоровья, детям-сиротам и детям из малообеспеченных семей, проживающим в социальных учреждениях Санкт-Петербурга.

Волонтеры Новокуйбышевского НПЗ подарили яркие толстовки детям с ограниченными возможностями здоровья из центра «Выше радуги». Сотрудники «Таас-Юрях Нефтегазодобычи» вручили подарки первоклассникам из села Тас-Юрях, где проживают представители КМНС, а их коллеги из «Харампурнефтегаза» организовали для детей подшефного детского дома мастер-классы и экскурсию в тюменский зоопарк, где познакомили детей с подопечным нефтяников – полярным песцом.

Во многих городах России в честь Дня работников нефтяной и газовой промышленности проходят массовые культурные события. На ключевых объектах «Восток Ойл» – Бухте Север и производственной базе «Таналау» – впервые в истории предприятия прошел рок-фестиваль. Со сцены для вахтовиков прозвучали кавер-версии хитов отечественной и мировой рок-сцены. Работники «РН-Ванкор» также провели фестиваль граффити, где нефтяники вместе с профессиональным художником создали на производственном участке масштабную картину, которая украсила стену жилого вахтового комплекса. А жителям города Дудинка на севере Красноярского края нефтяники подарили мурал площадью 400 м2, ставший новым культурным достоянием северной столицы Таймыра.

В г. Ачинск Ачинский НПЗ оформил мурал, темой которого стала преемственность поколений нефтяников. Новый арт-объект разместили на здании Ачинского техникума нефти и газа, который завод строил и поддерживает и в настоящее время.

Во всех регионах присутствия «Роснефти» проходят торжественные мероприятия, на которых лучшим работникам предприятий вручают отраслевые, корпоративные и региональные награды.

30 августа 2024 г.

