Правительство компенсирует регионам затраты на тушение лесных пожаров

MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation

Распоряжение от 29 августа 2024 года №2350-р

Свыше 1,4 млрд рублей будет дополнительно направлено регионам для возмещения затрат на тушение лесных пожаров. Такое распоряжение подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Средства выделены из резервного фонда кабмина и поступят в восемь субъектов. Это республики Бурятия, Якутия, Забайкальский, Красноярский и Хабаровский края, Амурская и Иркутская области, а также Чукотский автономный округ.

В ходе тушения возгораний весной и летом 2024 года расходы этих регионов превысили ранее предусмотренное бюджетное финансирование на борьбу с лесными пожарами. Чтобы справиться со стихией, сократить риски для жителей и населённых пунктов, на некоторых территориях вводили режим чрезвычайной ситуации, задействовали спасательные подразделения, использовали автомобильную и авиационную технику.

Вопрос о выделении финансирования был рассмотрен и одобрен на заседании Правительства 29 августа.

