«Политех — территория притяжения»: 2 сентября стартует конкурс студенческих проектов модернизации кампуса

Вниманию всех, кто следит за историей развития Политехнического кампуса. После того, как в июне на сессии соучастного проектирования инициативные группы политехников сформулировали конкретные предложения по его благоустройству и модернизации, пришло время сказать своё слово студентам профильных специальностей.

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого объявляет открытый студенческий конкурс архитектурно-ландшафтной организации территории кампуса СПбПУ.

Начало конкурса — 2 сентября. Заявки принимаются до 16 сентября. Попробовать свои силы могут студенты не только из Политеха, но и из других высших учебных заведений Санкт-Петербурга. Участникам нужно будет представить эскизный проект благоустройства и озеленения территории кампуса Политеха.

«Рабочая группа по модернизации кампуса решила, что поскольку в университете есть профильные образовательные программы, то разрабатывать проект благоустройства должны сами студенты. Тем более что, как показала статистика опроса общественного мнения, который мы проводили по следам нашего проекта „Флора и фауна Политехнического парка“, они больше всего в этом заинтересованы, — рассказала начальник Управления по связям с общественностью Марианна Дьякова. — Мы считаем, что конкурс должен быть открытым, в нём могут участвовать студенты из любых вузов, но они должны обладать навыками по разработке и защите проектов создания общественных пространств, ландшафтного дизайна».

Ещё одним важным условием участия в конкурсе будет отражение в проекте духа Политеха, погружение в политехническую среду.

«Это не должна быть просто искусственная площадка, — объяснила Марианна Дьякова. — Участники конкурса обязательно должны ознакомиться с историей университета, понять, что будет наиболее органично вписываться в атмосферу этого места. Для этого, в том числе, мы организуем цикл лекций с экспертами, которые расскажут о соучастном проектировании, об озеленении и освещении».

Оценивать работы студентов будет конкурсная комиссия, в которую входят: проректор по молодёжной политике и коммуникативным технологиям Максим Пашоликов, проректор по организационно-хозяйственной работе Станислав Владимиров, и. о. директора Инженерно-строительного института Марина Петроченко, директор Высшей школы дизайна и архитектуры Маргарита Перькова и другие специалисты.

Подведение итогов — 30 ноября. Обладателей призовых мест ждут денежные призы, а самое главное, что проект победителя будет воплощён в жизнь!

Подробнее об условиях конкурса можно прочитать здесь.

