Михаил Мишустин назначил Александра Сахарова главой Росжелдора

Распоряжение от 30 августа 2024 года №2371-р

Руководителем Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдор) стал Александр Сахаров. Распоряжение о его назначении подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. Алексей Дружинин освобождён от этой должности по его просьбе.

Александр Сахаров родился в 1979 году в городе Петропавловске (Республика Казахстан). Имеет два высших образования по специальностям «Инженер путей сообщения по организации и управлению» и «Экономист-менеджер», которые он получил в 2001 и 2002 годах в Уральском государственном университете путей сообщения.

В 2001–2011 годах работал на различных должностях на Южно-Уральской железной дороге в Республике Казахстан.

В 2011–2017 годах трудился в Южно-Уральской дирекции управления движением ОАО «РЖД» в Челябинске.

В 2017 году перешёл на работу в Центральную дирекцию управления движением ОАО «РЖД» в Москве.

В 2021 году занял пост заместителя начальника Департамента управления бизнес-блоком «Железнодорожные перевозки и инфраструктура» ОАО «РЖД».

