Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

В прошлом году Высшая школа экономики и команда Яндекс Музея запустили первый совместный конкурс «Новая жизнь привычных вещей», в котором приняли участие студенты разных направлений Школы дизайна ВШЭ. Работы победителей появились на экспозиции Яндекс Музея. О своих дизайнерских находках и их воплощении они рассказали новостной службе «Вышка.Главное». Конкурс «Новая жизнь привычных вещей» был посвящен переосмыслению функций различных предметов, которые нас окружают: мебель, посуда, одежда, технологии, ювелирные украшения и другие. Участникам предстояло критически взглянуть на повседневные объекты и их потенциал через призму современности. Им предлагалось подумать, какие новые функции могут появиться у привычных вещей, как можно сделать пространство и предметы вокруг лучше, а взаимодействие с ними — интереснее, и оценить, способны ли вещи коммуницировать с людьми и друг с другом. Максим Татаринцев, студент 2-го курса магистратуры по направлению «Предметный и промышленный дизайн» Школы дизайна

О конкурсе — Коллаборация Школы дизайна ВШЭ и Яндекс Музея показалась мне интригующей. Такой творческий тандем создаст все необходимые условия для успешной реализации качественных проектов. Захотелось попробовать свои силы. После приема конкурсных работ члены жюри выставили оценки и определили участников шорт-листа. Победителей и призеров в каждой номинации объявили на церемонии награждения, после чего начался этап изготовления первых образцов. Сейчас их можно увидеть на выставке в Яндекс Музее. Победе я, конечно, обрадовался. Для каждого дизайнера важно, чтобы его продукты производились. Но еще более ценно, что разработанным предметом будут пользоваться сотни людей. Это действительно вдохновляет. О своем проекте — Я предложил концепт настольной лампы, в которой стеклянная бутылка сможет получить вторую жизнь, станет не только рассеивателем и опорой для светильника, но и акцентной деталью интерьера. Покупателю предлагается приобрести лампу, а бутылку нужной формы, размера и цвета подобрать к ней самостоятельно. Благодаря функции динамичного освещения пользователь сможет подстроить мощность светового потока под нужный в данный момент режим. Разработка визуальной и технической части концепта заняла у меня около двух месяцев. Сейчас я работаю как приглашенный дизайнер с несколькими крупными российскими брендами, наши продукты будут презентованы на значимых всероссийских выставках. В дальнейшем продолжу развивать экспертизу в промышленном дизайне. Анастасия Когтева, студентка 2-го курса магистратуры по направлению «Предметный и промышленный дизайн» Школы дизайна

О конкурсе — Конкурс стал одним из зачетных проектов в первом модуле. Предлагалось несколько номинаций с разными брифами, то есть по сути широкий выбор идеи для проекта, над которым проходила работа в течение всего модуля. Но в то же время это не стало абсолютно свободным полетом фантазии, я была ограничена спецификой бренда, бюджетом, сроками, нуждами пользователей — в общем, всем, что нужно учитывать дизайнеру. В течение модуля я поэтапно изучала дизайн-процесс и параллельно работала над проектом: здесь было и исследование пользователей, и изучение бренда, и составление CJM, проектирование и CMF. Все это время меня направляла куратор. В конце модуля к нам на защиту пришел арт-директор Яндекс Музея — так я получила обратную связь уже непосредственно от него. После защиты я учла все комментарии и смогла качественно доработать проект. О проекте — Моим проектом стала подставка для благовоний «Я — утенок». Здесь отсыл к методу утенка, давно известному в IT-сфере: ответ на сложный вопрос можно найти, мысленно обсудив его с резиновой игрушкой. Подставка же способствует не только решению задачи, но и созданию комфортной рабочей атмосферы. Самым долгим и трудным в конкурсе, на мой взгляд, стал первый этап, а именно поиск концепции и «той самой идеи». Победить оказалось сложно, интересных идей и качественно реализованных проектов предложили много. Я обрадовалась, когда удалось занять 3-е место, ведь это один из моих первых проектов в предметном дизайне. Для меня это знак, что я все делаю правильно. Владислав Хегай, выпускник магистратуры направления «Предметный и промышленный дизайн» Школы дизайна

О конкурсе — О том, что запускается новый конкурс, я узнал от куратора, который рассказал о коллаборации Яндекс Музея и НИУ ВШЭ. Я был уверен, что выиграю, поэтому предложил сразу много проектов почти во все номинации. О проекте — Я представил полноценное видение наполнения Яндекс Музея и решил мыслить не предметом, а коллекцией, прилавком с товаром. Почвой для коллекции послужила концепция Яндекс Музея как пространства, непосредственно связанного с «Я» (логотипом «Яндекса»), диджитал-миром, IT и технологическим музеем.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

https://www.hse.ru/news/edu/956920202.html

MIL OSI