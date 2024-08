Дмитрий Патрушев встретился с главой Чувашии Олегом Николаевым

Source: MIL-OSI Russian Language News

Олег Николаев проинформировал вице-премьера о разработке стратегии развития АПК республики до 2030 года, предусматривающей в том числе достижение показателей, обозначенных в послании Президента России Владимира Путина: увеличение к указанному году экспорта продукции АПК в 1,5 раза по сравнению с 2021 годом и объёмов производства продукции АПК не менее чем на 25%.

По словам главы республики, индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий составил 103,9%, в сельхозорганизациях – 107,9%. Всего на текущий год на развитие АПК предусмотрено 6,2 млрд рублей, из них 4,5 млрд рублей – на развитие сельского хозяйства и 1,7 млрд рублей – на развитие сельских территорий.

Глава Чувашии сообщил о ходе реализации нацпроекта «Экология» в рамках пяти региональных проектов: «Оздоровление Волги», «Комплексная система обращения с твёрдыми коммунальными отходами», «Сохранение лесов», «Сохранение уникальных водных объектов», «Чистая страна». В частности, Олег Николаев рассказал о введённых в эксплуатацию пяти очистных сооружениях, в том числе о работе по строительству ливневых очистных сооружений в Чебоксарах, благодаря чему сброс сточных вод в Волгу сокращён на 40%.

В завершение Олег Николаев проинформировал Дмитрия Патрушева о совместном с «Российским экологическим оператором» строительстве трёх мусоросортировочных комплексов твёрдых коммунальных отходов мощностью 30 тыс. т каждый. По данным региона, это позволит республике создать устойчивую систему обращения с ТКО, которая обеспечит к 2030 году 100-процентную сортировку коммунальных отходов.

