Дайджест #ГУУговорит: готовимся к началу учебного года

Последняя летняя неделя подходит к концу. Скоро отметим День знаний и встретим в уютных стенах Государственного университета управления множество новых студентов. Последний летний дайджест #ГУУговорит открывается комментариями ректора Владимира Строева о предварительных итогах приёмной кампании. Также в выпуске актуальные темы подготовки к учебному году в школе, задержание Павла Дурова, резкое снижение индекса Московской биржи и осеннее подорожание товаров.

— В пресс-центре Национальной службы новостей ректор ГУУ Владимир Строев ответил на вопросы о приёмной кампании 2024 года. В частности, он назвал самые популярные направления для поступления. «Не уменьшился конкурс на социально-гуманитарные направления. В тренде также и менеджмент, и экономика, и юриспруденция, и связи с общественностью. Устойчивый конкурс и конкурсный балл на эти направления приемная кампания в очередной раз подтвердила. Увеличилось количество ребят, поступающих на направления, связанные с IT и информатикой», – сказал ректор.

— Также ректор рассказал об увеличении абитуриентов-участников СВО. «В этом году есть абитуриенты-участники СВО, к нам поступило 16 человек. Думаю, что количество поступающих впоследствии будет увеличиваться. Мы максимально будем способствовать тому, чтобы и участники СВО, и их дети смогли комфортно учиться там, где они хотят получать нужные специальности», — сообщил Владимир Строев.

— Увеличивается также и число иностранных студентов. «Количество поступающих иностранцев в целом увеличивается. Что касается нашего вуза, об окончательных итогах говорить рано, пока еще не все приказы подписаны, но за прошедшее время мы зачислили 101 иностранного студента в этом году, и это число увеличивается год от года. В Москве стандартный набор — это Африка, Азия и страны СНГ», — отметил ректор.

— Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Наталья Казанцева рассказала о возможностях распространения льготной ипотеки на различные категории специалистов. Опыт реализации льготной ипотеки для IT-специалистов показал, что его можно распространить и на другие категории ценных специалистов, например, для промышленности, особенно в высокотехнологичном секторе, который тесно связан с инновациями и наукой. Причем с учетом возрастного аспекта, так как проблема устаревания кадров актуальна для того и другого сектора, подчеркнула экономист.

— Директор Института экономики и финансов ГУУ, доктор экономических наук Галина Сорокина подсчитала сколько стоит собрать ребёнка в школу. По ее словам, на известных интернет-площадках в среднем брюки на мальчика можно купить по цене от 700 рублей, рубашки от 600 рублей, пиджак от 900 рублей. Кожаную обувь можно купить от 2 тысяч рублей. Спортивная форма обойдется не дешевле 800 рублей. То есть на новую форму придется потратить минимум 5 тысяч рублей.

— Также Галина Сорокина обсудила новые условия льготной ипотеки для семей с детьми. «Вероятно, ИЖС по семейной ипотеке будет обходиться дороже аналогичных проектов без льготного кредита процентов на 10 — 15, это без учета переплаты за сам кредит», – прогнозирует эксперт.

— Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков объяснил причины резкого снижения индекса Московской биржи. «Фундаментально таких снижений быть не должно, поскольку российская экономика развивается достаточно эффективно, но краткосрочные изменения на рынках бывают. Они объясняются спекулятивными движениями капитала в России» — сказал эксперт.

— Также Максим Чирков обсудил инициативу запрета на работу самозанятых в сфере грузоперевозок. «Сложилась такая вот структура в транспортной отрасли, где определенный процент работает как самозанятые, определенный – в найме. То есть в случае принятия закона цены несколько вырастут, поскольку компаниям придется оптимизировать и перенастраивать свои бизнес-процессы», – пояснил доцент.

— Помимо этого Максим Чирков объяснил устойчивость российской экономики. «Но тот экономический рост, который есть, он происходит во многом благодаря санкциям Запада, то есть основная причина — это то, что западные страны, компании западных стран, наши основные конкуренты во многих отраслях, теряют свою конкурентоспособность относительно российских отраслей, российских компаний», — отметил экономист.

— В эфире «Соловьёв LIVE» Максим Чирков обсудил почему некоторые банки дружественных стран ограничивают работу с россиянами. «У меня есть уверенность, что в дружественных странах будет огромное количество банков, которые будут продолжать работать с российскими контрагентами. Мы уже видим во многих странах некое разделение финансовой инфраструктуры. Это не только для стран ЕАЭС характерно, но и для Китая, где фактически создана альтернативная банковская и финансовая инфраструктура для взаимодействия с российскими контрагентами», – сказал Максим Чирков.

— Кроме того Максим Чирков не исключил отказа ЦБ от повышения ключевой ставки в 2025 году. «В принципе, по последней неделе видно, что инфляция всё-таки несколько снижается, но в целом, как мне кажется, она ещё около 9% — это всё-таки достаточно высокий уровень. Соответственно, если не будет ощутимого тренда на снижение инфляции, то ставку повысят. Если будет ощутимый тренд, если инфляция начнёт двигаться к 7-8%, то вполне может и не быть повышения», – говорит специалист.

— Ещё Максим Чирков объяснил причины спада российской промышленности. «Спад по промышленности происходит в рамках очень серьезного экономического роста, который уже 1,5 — 2 года наблюдается в России. Этот спад — временный фактор, связанный с такими вещами как, например, повышенная ключевая ставка» – успокоил эксперт.

— Заведующий кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений ГУУ Евгений Смирнов проанализировал значительное снижение цен на железную руду. По сравнению с 2021 годом цены упали вдвое. «На мировом рынке железной руды в целом наблюдается опережающий рост предложения над спросом. При этом ожидается, что избыток будет стабильным и на среднесрочную перспективу (по прогнозам, в 2026-2028 годах в совокупности 200 миллионов тонн)», – говорит эксперт.

— В продолжение металлической темы Евгений Смирнов объяснил причины стабильного спроса на золото. «Этот металл исторически доказал свою эффективность как надежный инструмент накопления. Поскольку традиционно к золоту инвесторы обращались в периоды кризиса и конфликтов, этот интерес угаснет не скоро – ведь геополитические штормы вновь сотрясают планету», – рассказал экономист.

— Доктор политических наук, профессор ГУУ Виктор Титов указал на возможные глубинные причины задержания Павла Дурова во Франции. «В этой всей истории с Дуровым и Telegram есть и нечто такое, что всякое «глубинное государство», будь оно российское, французское или американское, простить не может. И это – претензия на разрушение государственной монополии на правила», – говорит политолог.

— Продолжая тему задержания Павла Дурова Виктор Титов прогнозирует развитие событий. «Представляется, что подобная линия обвинения, в которой центральное место занимают аффективная русофобия плюс отказ передать ключи доступа к перепискам в Telegram, будет выглядеть заведомо проигрышно. Даже с учетом высокого уровня параноидной русофобии в западной Европе», – считает эксперт.

— Также Виктор Титов рассказал о том, как кризис партийной политической идентичности в США влияет на избирательную кампанию. «Здесь как раз уместно вспомнить, что выдвижение Харрис – это оперативная и вынужденная мера, как подлинного лидера Демократической партии никто ее всерьез не воспринимает. То есть, демократические «нотабли» (вроде Обамы и Пелоси) и примкнувшие к ним либеральные «селебрити», конечно, демонстрируют формальную поддержку Камале Харрис, но каких-то избыточных надежд на нее не возлагают», – говорит Виктор Титов.

— Доцент кафедры институциональной экономики ГУУ Константин Андрианов сообщил о завершении периода укрепления рубля. Эксперт отмечает, что несмотря на вполне реальные угрозы, осенью курс национальной валюты будет находиться под влиянием ряда факторов, поддерживающих ее позиции: сохранение крайне высокой ключевой ставки, устойчивый рост экспорта из России, благоприятная ценовая конъюнктура на мировом нефтяном рынке.

— Заместитель директора института экономики и финансов ГУУ Валерия Иванова рассказала какие товары подорожают осенью. «Новые экологические требования, вступающие в силу, также увеличат стоимость крупной бытовой техники, такой как холодильники, стиральные машины, посудомоечные машины, кухонные плиты и водонагреватели, примерно на 15-20%. Введение новых ставок экологического сбора и норматива по утилизации товаров Минприроды РФ приведет к дальнейшему росту цен», – считает экономист.

— Старший преподаватель кафедры маркетинга ГУУ Пётр Тазов указал на повысившуюся доступность российских учебных программ MBA. «Раньше обязательным условием крупных бизнес-школ было наличие управленческого опыта (от четырех лет), в дальнейшем это требование снижалось и требовалось два года — и не обязательно управленческого», — пояснил эксперт.

— Заведующий кафедрой экономики и управления в строительстве Института отраслевого менеджмента ГУУ Ольга Астафьева рассказала о том, что в последние два года сроки реализации строительных объектов ускорились также в связи с улучшением технологий строительства, повышением производительности труда, улучшением качества системы технического нормирования.

— Доцент кафедры государственного управления и политических технологий ГУУ Олег Яхшиян обсудил историческое противостояние России и Великобритании в печатном издании «Вечерней Москвы». «Как только интересы Великобритании начинают противоречить российским, они пытаются нас ослабить. Плюс в последнее время сильно разошлись наши ценности. Они — буржуа и либералы-индивидуалисты. Мы — консерваторы, государственники и коллективисты», – напоминает историк.

Увидимся уже в новом учебном году. Будьте умницами, учитесь хорошо, читайте экспертов ГУУ.

