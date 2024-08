Виталий Савельев принял участие в презентации поезда для ВСМ «Белый кречет»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Заместитель Председателя Правительства Виталий Савельев принял участие в презентации серийного инновационного поезда «Белый кречет» для ВСМ Москва – Санкт-Петербург. В мероприятии, которое прошло на выставке «Станция Манеж. Московский транспорт 2030», также приняли участие мэр Москвы Сергей Собянин и глава ОАО «РЖД» Олег Белозёров.

После осмотра демонстрационного вагона состоялась церемония подписания твёрдого контракта на строительство и поставку 41 поезда, которые будут произведены на предприятии «Уральские локомотивы» (входит в группу «Синара»).

Вице-премьер напомнил, что развитие высокоскоростного движения в России входит в число приоритетных направлений национальной транспортной стратегии. «В августе 2023 года Президент России Владимир Владимирович Путин утвердил план развития высокоскоростного железнодорожного сообщения в России, согласно которому предстоит реализовать пять огромных проектов – они позволят охватить и обеспечить передвижение примерно 80% населения страны. ВСМ Москва – Санкт-Петербург придаст серьёзный импульс российской экономике, а также будет способствовать повышению связанности территорий и росту мобильности пассажиров и грузов», – отметил Виталий Савельев.

Высокоскоростная магистраль Москва – Санкт-Петербург пройдёт по территории шести субъектов Российской Федерации. Она свяжет Москву, Санкт-Петербург, Московскую, Тверскую, Новгородскую и Ленинградскую области. Протяжённость магистрали составит 679 км. С запуском ВСМ время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом составит 2 часа 15 минут, между Москвой и Тверью – 39 минут, между Санкт-Петербургом и Великим Новгородом – 29 минут. Поезда будут ходить с частотой в 15 минут.

