22 студента СГЭУ пройдут годовой курс обучения в ГУУ

28 августа 2024 года в рамках реализации договора о реализации совместной сетевой образовательной программы в ГУУ прибыло 22 студента из Самарского государственного экономического университета, которых принял проректор ГУУ Дмитрий Брюханов.

Ребята будут обучаться целый год в Институте информационных систем на 3-м курсе по образовательной программе «ИТ-предпринимательство». Студенты, обучающийся на такой программе, обладают возможностью не только освоить две интегрированные программы, но и получить сразу две квалификации по направлениям подготовки 38.03.02 Менеджмент и 38.03.05 Бизнес-информатика, что повышает их востребованность на рынке труда.

Межвузовские сетевые программы позволяют повысить конкурентоспособность вузов-лидеров, у которых появляется возможность выйти на новые рынки и становятся инструментом модернизации организации образовательного процесса у их партнёров.

