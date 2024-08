Центр искусственного интеллекта НГУ расширяет сотрудничество с индустриальными партнерами

Source: MIL-OSI Russian Language News

Новосибирский государственный университет подписал ряд соглашений о сотрудничестве в рамках международного форума «Технопром 2024». По их результатам предполагается разработка силами Центра искусственного интеллекта (ЦИИ) НГУ новых технологических решений и внедрение их на промышленных производствах и в инфраструктуру населенных пунктов.

ЦИИ НГУ будет работать над решениями для автоматизации управления и контроля современными транспортными средствами. Соответствующее соглашение было подписано с АО «КАМА».

— Компания «КАМА»занимается разработкой первого российского электроавтомобиля, также мы разрабатываем программное обеспечение, делаем платформу, которая позволит даже неопытным программистам создавать уникальные приложения для электроавтомобиля. В первую очередь мы нацелены на то, что именно студенты разных вузов будут создавать такие приложения, в том числе и с применением технологий искусственного интеллекта — это одно из перспективных направлений. Поэтому мы подписываем соглашения о сотрудничестве с ведущими университетами, в число которых входит и Новосибирский государственный университет, — прокомментировал директор по взаимодействию с органами государственной власти АО «КАМА» Анатолий Кияшко.

Договор о выполнении научно-исследовательских работ был подписан с ООО «Сибирское стекло», которое уже имеет положительный опыт сотрудничества с НГУ. В рамках нового проекта на первом этапе в ЦИИ НГУ разработают цифрового помощника для стеклоформования.

— На этот технологический этап приходится почти половина случаев брака на производстве, а высокая скорость операций не позволяет человеческому глазу своевременно и полностью замечать все такие ситуации. Оптимизировать этот процесс мы намерены с помощью специального контрольно-измерительного комплекса, приспособленного для работы в условиях высоких температур и задымленности (в этом стекловарение почти не уступает металлургии) и управляемого нашим программным обеспечением, который будет отслеживать как сам брак, так и сбои в настройках оборудования, повлекшие его появление, что позволит оперативно устранять их, — объяснил заместитель директора Центра по взаимодействию с органами власти и индустриальными партнерами НГУ Александр Сычев.

Согласно условиям договора, вся эта работа должна быть проделана в течение года.

Еще одно соглашение о сотрудничестве было заключено с ООО «СитиЭйр», оно предусматривает использование разработок ЦИИНГУ в области технологий искусственного интеллекта для автоматизации, управления и контроля качества атмосферного воздуха и воздуха внутри помещений. В качестве пилотной площадки для этого проекта выбран Новосибирск.

— Наша задача — создать программное обеспечение, которое будет получать информацию с многочисленных датчиков, установленных на территории города, и заниматься предиктивной аналитикой, то есть не только оценивать ситуацию, но и предсказывать ее развитие. Это позволит строить различные модели того, как улучшить ситуацию с загрязнением атмосферы в городе, избегать ситуаций, ее ухудшающих, например, при выборе места для размещения какого-нибудь промышленного или инфраструктурного объекта, — объяснил и.о. директора ЦИИ НГУ Александр Люлько.

Интерес к реализации этого проекта проявил Росгидромет, который также интересует возможность моделирования развития ситуации с загрязнением воздуха. Сотрудничество с ними значительно упростит дальнейшее внедрение этой технологии на федеральном уровне, тем более, что интерес к подобным мониторинговым системам проявляют и в других городах России.

В настоящий момент идет формирование технического задания со стороны «СитиЭйр», который берет на себя изготовление самих датчиков, и подготовка к заключению договора, в котором будут детально прописаны сроки и территория реализации пилотного проекта.

Напоминаем, Центр искусственного интеллекта НГУ был создан по итогам федерального конкурса на открытие подобных центров в конце пошлого года и стал единственным, расположенным за пределами европейской части страны. Задачей центра является разработка и внедрение технологий на основе искусственного интеллекта для строительства и городского хозяйства.

