Финансовые новости: О начале торгов ценными бумагами “30” августа 2024 года

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления “29” августа 2024 года приняты следующие решения:

Определить:

“30” августа 2024 года как дату начала торгов в процессе размещения,

“30” августа 2024 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:

Наименование ценной бумаги Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 004Р-10 Полное наименование Эмитента “Газпромбанк” (Акционерное общество) Тип ценных бумаг Облигации биржевые Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения 4B02-10-00354-B-004P от 30.01.2024 Номинальная стоимость 1 000 рублей Количество ценных бумаг в выпуске 400 000 штук Дата погашения 30.08.2026 Торговый код RU000A1094P1 ISIN код RU000A1094P1 Уровень листинга Третий уровень Способ размещения Открытая подписка Цена размещения Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) российских рублей за одну Биржевую облигацию, что соответствует 100% от номинальной стоимости Биржевой облигации. Дата окончания размещения Даты начала и окончания размещения Биржевых облигаций совпадают. Андеррайтер наименование Банк ГПБ (АО) идентификатор Участника торгов

в Системе торгов ПАО Московская Биржа MC0009800000 краткое наименование

в Системе торгов ПАО Московская Биржа ГПБ (АО)

Определить:

“30” августа 2024 года как дату начала торгов в процессе размещения,

“30” августа 2024 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:

Наименование ценной бумаги Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии ИОС_PRTACm_SBER-5Y-001Р-642R Полное наименование Эмитента Публичное акционерное общество “Сбербанк России” Тип ценных бумаг Облигации биржевые Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения 4B02-668-01481-B-001P от 08.08.2024 Номинальная стоимость 1 000 рублей Количество ценных бумаг в выпуске 1 000 000 штук Дата погашения 11.09.2029 Торговый код RU000A1097R0 ISIN код RU000A1097R0 Уровень листинга Третий уровень Способ размещения Открытая подписка Цена размещения Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1000,00 (Одной тысяче) рублей за одну Биржевую облигацию, что соответствует 100,00% от номинальной стоимости Биржевой облигации. Дата окончания размещения Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:

а) 06 сентября 2024 г.;

б) дата размещения последней Биржевой облигации. Андеррайтер наименование АО “Сбербанк КИБ” идентификатор Участника торгов

в Системе торгов ПАО Московская Биржа MC0005500000 краткое наименование

в Системе торгов ПАО Московская Биржа Сбербанк КИБ

Определить:

“30” августа 2024 года как дату начала торгов в процессе размещения,

“30” августа 2024 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:

Наименование ценной бумаги Облигации неконвертируемые бездокументарные процентные с залоговым обеспечением денежными требованиями класса “А” Полное наименование Эмитента Общество с ограниченной ответственностью “Специализированное финансовое общество СБ Секьюритизация” Тип ценных бумаг Облигации корпоративные Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения 4-01-00816-R от 08.08.2024 Номинальная стоимость 1 000 рублей Количество ценных бумаг в выпуске 12 000 000 штук Дата погашения 26.08.2033 Торговый код RU000A1097T6 ISIN код RU000A1097T6 Уровень листинга Третий уровень Способ размещения Открытая подписка Цена размещения Цена размещения ценных бумаг: устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости.

Начиная со второго дня размещения облигаций, приобретатель облигаций помимо цены размещения также уплачивает накопленный купонный доход. Дата окончания размещения Дата окончания размещения Облигаций и Дата начала размещения Облигаций совпадают. Андеррайтер наименование АО “Сбербанк КИБ” идентификатор Участника торгов

в Системе торгов ПАО Московская Биржа MC0005500000 краткое наименование

в Системе торгов ПАО Московская Биржа Сбербанк КИБ

Определить:

“30” августа 2024 года как дату начала торгов в процессе размещения,

“30” августа 2024 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:

Наименование ценной бумаги Биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные серии КС-4-783 Полное наименование Эмитента Банк ВТБ (публичное акционерное общество) Тип ценных бумаг Облигации биржевые Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения 4B02-783-01000-B-005P от 11.07.2024 Номинальная стоимость 1 000 рублей Количество ценных бумаг в выпуске 200 000 000 штук Дата погашения 31.08.2024 Торговый код RU000A109DE1 ISIN код RU000A109DE1 Уровень листинга Третий уровень Способ размещения Открытая подписка Цена размещения Уполномоченный орган управления эмитента принимает решение о цене размещения до начала размещения биржевых облигаций.

Цена размещения единая для всех приобретателей биржевых облигаций. Дата окончания размещения Дата начала и дата окончания размещения биржевых облигаций совпадают. Андеррайтер наименование Банк ВТБ (ПАО) идентификатор Участника торгов

в Системе торгов ПАО Московская Биржа MC0003300000 краткое наименование

в Системе торгов ПАО Московская Биржа ВТБ РФ

Определить:

“30” августа 2024 года как дату начала торгов в процессе размещения,

“30” августа 2024 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:

Наименование ценной бумаги Облигации структурные бездокументарные серии 31, процентные дисконтные неконвертируемые с залоговым обеспечением, предназначенные для квалифицированных инвесторов Полное наименование Эмитента Общество с ограниченной ответственностью “Специализированное финансовое общество БКС Структурные Ноты” Тип ценных бумаг Облигации корпоративные Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения 6-31-00508-R от 23.05.2024 Номинальная стоимость 1 000 рублей Количество ценных бумаг в выпуске 500 000 штук Дата погашения 11.09.2026 Торговый код RU000A108QC9 ISIN код RU000A108QC9 Уровень листинга Третий уровень Способ размещения Закрытая подписка Цена размещения Цена размещения ценных бумаг: устанавливается равной 1000 (одна тысяча) российских рублей за одну облигацию, что соответствует 100 % от номинальной стоимости облигации. Дата окончания размещения Дата начала размещения и дата окончания размещения совпадают Андеррайтер наименование ООО “Компания БКС” идентификатор Участника торгов

в Системе торгов ПАО Московская Биржа NC0058900000 краткое наименование

в Системе торгов ПАО Московская Биржа БКС

Определить:

“30” августа 2024 года как дату начала торгов в процессе размещения,

“30” августа 2024 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:

Наименование ценной бумаги Облигации структурные бездокументарные серии 37, процентные дисконтные неконвертируемые с залоговым обеспечением, предназначенные для квалифицированных инвесторов Полное наименование Эмитента Общество с ограниченной ответственностью “Специализированное финансовое общество БКС Структурные Ноты” Тип ценных бумаг Облигации корпоративные Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения 6-37-00508-R от 10.06.2024 Номинальная стоимость 1 000 рублей Количество ценных бумаг в выпуске 500 000 штук Дата погашения 11.03.2026 Торговый код RU000A108Q45 ISIN код RU000A108Q45 Уровень листинга Третий уровень Способ размещения Закрытая подписка Цена размещения Цена размещения ценных бумаг: устанавливается равной 962 (девятьсот шестьдесят два) российских рубля 50 копеек за одну облигацию, что соответствует 96,25 % от номинальной стоимости облигации. Дата окончания размещения Дата начала размещения и дата окончания размещения совпадают Андеррайтер наименование ООО “Компания БКС” идентификатор Участника торгов

в Системе торгов ПАО Московская Биржа NC0058900000 краткое наименование

в Системе торгов ПАО Московская Биржа БКС

Определить:

“30” августа 2024 года как дату начала торгов в процессе размещения,

“30” августа 2024 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:

Наименование ценной бумаги Облигации структурные бездокументарные серии 38, процентные дисконтные неконвертируемые с залоговым обеспечением, предназначенные для квалифицированных инвесторов Полное наименование Эмитента Общество с ограниченной ответственностью “Специализированное финансовое общество БКС Структурные Ноты” Тип ценных бумаг Облигации корпоративные Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения 6-38-00508-R от 10.06.2024 Номинальная стоимость 1 000 рублей Количество ценных бумаг в выпуске 500 000 штук Дата погашения 11.09.2027 Торговый код RU000A108Q52 ISIN код RU000A108Q52 Уровень листинга Третий уровень Способ размещения Закрытая подписка Цена размещения Цена размещения ценных бумаг: устанавливается равной 1000 (одна тысяча) российских рублей за одну облигацию, что соответствует 100 % от номинальной стоимости облигации. Дата окончания размещения Дата начала размещения и дата окончания размещения совпадают Андеррайтер наименование ООО “Компания БКС” идентификатор Участника торгов

в Системе торгов ПАО Московская Биржа NC0058900000 краткое наименование

в Системе торгов ПАО Московская Биржа БКС

Определить:

“30” августа 2024 года как дату начала торгов в процессе размещения,

“30” августа 2024 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:

Наименование ценной бумаги Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии ПБО-002Р-К526 Полное наименование Эмитента государственная корпорация развития “ВЭБ.РФ” Тип ценных бумаг Облигации биржевые Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения 4B02-76-00004-T-002P от 19.07.2024 Номинальная стоимость 1 000 рублей Количество ценных бумаг в выпуске 40 000 000 штук Дата погашения 27.09.2024 Торговый код RU000A1093N8 ISIN код RU000A1093N8 Уровень листинга Третий уровень Способ размещения Открытая подписка Цена размещения Цена размещения ценных бумаг: устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости.

Начиная со второго дня размещения облигаций, приобретатель облигаций помимо цены размещения также уплачивает накопленный купонный доход. Дата окончания размещения Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:

а) 2-й (второй) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;

б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска. Андеррайтер наименование ВЭБ.РФ идентификатор Участника торгов

в Системе торгов ПАО Московская Биржа MC0046000000 краткое наименование

в Системе торгов ПАО Московская Биржа ВЭБ РФ

Определить:

“30” августа 2024 года как дату начала торгов в процессе размещения,

“30” августа 2024 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:

Наименование ценной бумаги Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии ПБО-002Р-К528 Полное наименование Эмитента государственная корпорация развития “ВЭБ.РФ” Тип ценных бумаг Облигации биржевые Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения 4B02-78-00004-T-002P от 19.07.2024 Номинальная стоимость 1 000 рублей Количество ценных бумаг в выпуске 40 000 000 штук Дата погашения 13.09.2024 Торговый код RU000A1093Q1 ISIN код RU000A1093Q1 Уровень листинга Третий уровень Способ размещения Открытая подписка Цена размещения Цена размещения ценных бумаг: устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости.

Начиная со второго дня размещения облигаций, приобретатель облигаций помимо цены размещения также уплачивает накопленный купонный доход. Дата окончания размещения Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:

а) 2-й (второй) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;

б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска. Андеррайтер наименование ВЭБ.РФ идентификатор Участника торгов

в Системе торгов ПАО Московская Биржа MC0046000000 краткое наименование

в Системе торгов ПАО Московская Биржа ВЭБ РФ



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