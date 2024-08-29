Финансовые новости: О внеочередном пересмотре баз расчета облигационных индексов

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

В связи с погашением биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001Р-03 АО “Федеральная пассажирская компания” (регистрационный номер выпуска – 4B02-03-55465-E-001P от 05.03.2018, торговый код – RU000A0ZYX69), данный выпуск облигаций будет исключен с 30.08.2024 г. из базы расчета Индексов Мосбиржи Корпоративных Облигаций RUCBITR1Y и RUCBICP1Y.

База расчета индексов RUCBITR1Y и RUCBICP1Y, вступающая в силу с 30 августа 2024 года.



+7 (495) 363-3232

PR@moex.com Контактная информация для СМИ+7 (495) 363-3232

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

https://www.moex.com/n72384

MIL OSI