Финансовые новости: Опубликован проект Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2025–2027 годы

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

В проекте документа Банк России сформулировал цель и принципы денежно-кредитной политики, а также представил базовый и три альтернативных сценария развития экономики на ближайшие три года — дезинфляционный, проинфляционный и рисковый.

Денежно-кредитная политика во всех сценариях направлена на возвращение инфляции к 4%. Для этого Банк России будет принимать необходимые меры, исходя из состояния экономики, динамики инфляции и ситуации на финансовых рынках.

Документ содержит приложения и врезки, в том числе о льготном кредитовании, об инфляции в регионах, о причинах отклонения инфляции от цели.