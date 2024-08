Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

В проекте документа Банк России сформулировал цель и принципы денежно-кредитной политики, а также представил базовый и три альтернативных сценария развития экономики на ближайшие три года — дезинфляционный, проинфляционный и рисковый.

Денежно-кредитная политика во всех сценариях направлена на возвращение инфляции к 4%. Для этого Банк России будет принимать необходимые меры, исходя из состояния экономики, динамики инфляции и ситуации на финансовых рынках. Документ содержит приложения и врезки, в том числе о льготном кредитовании, об инфляции в регионах, о причинах отклонения инфляции от цели.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

http://www.cbr.ru/press/event/?id=20955

MIL OSI