Финансовые новости: В программе долгосрочных сбережений свыше 1 млн участников

В II квартале совокупный объем портфелей негосударственных пенсионных фондов (НПФ) и Социального фонда России (СФР) увеличился до 7,7 трлн рублей. Это произошло благодаря ускорению темпов роста пенсионных резервов (ПР) НПФ, которые к концу июня превысили 1,9 трлн рублей.

Положительную динамику ПР фондов обеспечил приток средств — прежде всего в программу долгосрочных сбережений. Число участников программы только за апрель — июнь удвоилось. А к середине августа уже было заключено более 1 млн договоров. Объем привлеченных в программу средств с учетом государственного софинансирования и заявлений о переводе пенсионных накоплений превысил 51 млрд рублей. Пенсионные накопления НПФ росли незначительно, их объем составил 3,3 трлн рублей. При этом отмечалось замедление сокращения клиентской базы НПФ: количество застрахованных в НПФ снизилось на 62,1 тыс. человек, что вполовину меньше, чем в I квартале, когда на динамику влияла переходная кампания. Фонды предпочитали размещать свободные средства в инструментах денежного рынка. В портфелях НПФ заметно выросла доля требований по сделкам репо. Это говорит о желании фондов переждать период ужесточения денежно-кредитной политики в ликвидных инструментах, обеспечивающих повышенную доходность при низком риске. Подробнее читайте в «Обзоре ключевых показателей негосударственных пенсионных фондов» за II квартал 2024 года. Фото на превью: New Africa / Shutterstock / Fotodom

