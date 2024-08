«РН-Юганскнефтегаз» выпустил в реки Югры более 9 млн мальков ценных пород рыб

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Роснефти – Rosneft – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

«РН-Юганскнефтегаз», крупнейший нефтедобывающий актив «Роснефти», продолжает реализацию масштабной программы по сохранению биологического разнообразия и восстановлению водных биоресурсов. Предприятие выпустило в водоёмы Ханты-Мансийского автономного округа ‑ Югры более 9 млн мальков молоди ценных пород промысловых рыб, в том числе более 700 тысяч мальков краснокнижного сибирского осетра и стерляди.

Сохранение биологического разнообразия и экосистем в регионах присутствия является неотъемлемой частью стратегии «Роснефть – 2030». Мероприятия по выпуску молоди ценных и особо ценных пород рыб проводятся ежегодно.

По заказу нефтяников молодь выращивают специальные рыбоводные организации, где для мальков созданы оптимальные параметры среды: температурный режим, питание и качество воды, чтобы обеспечить максимальную выживаемость сеголеток после выпуска.

Контроль за выпуском молоди осуществлялся комиссией, в которую входят представители Природнадзора Югры, Нижнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству и сохранения водных биоресурсов, Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии и Управления охраны окружающей среды «РН-Юганскнефтегаза».

Мероприятия по выпуску молоди рыб являются важным шагом в сохранении и восстановлении водных биоресурсов. Они позволяют увеличить численность особей ценных пород рыб в реках Обь-Иртышского бассейна и обеспечить устойчивый рост популяции в будущем.

Справка: ООО «РН-Юганскнефтегаз» – ключевой добывающий актив НК «Роснефть». Предприятие ведет геологоразведку и разработку месторождений на 40 лицензионных участках общей площадью 21 тыс. км2 в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре. Накопленная добыча предприятия с начала деятельности составляет более 2,7 млрд тонн нефти. Предприятие принимает участие в мероприятиях по искусственному воспроизводству водных биоресурсов c 2019 года и за это время выпустило в водоемы Югры более 288 млн мальков рыб ценных пород.

Департамент информации и рекламы

ПАО «НК «Роснефть»

29 августа 2024 г.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

https://www.rosneft.ru/press/news/item/220633/

MIL OSI