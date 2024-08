Приглашаем к участию во II Международном студенческом конгрессе «Туризм будущего – будущее туризма»

Source: MIL-OSI Russian Language News

27 сентября 2024 года, во Всемирный день туризма, будет проведен II Международный студенческий конгресс «Туризм будущего – будущее туризма». Министерство науки и высшего образования России и Государственный университет управления приглашают к участию студентов и сотрудников кафедры управления в международном бизнесе и индустрии туризма.

Конгресс пройдёт в гибридном формате и станет уникальной платформой для профессионального диалога студентов и ведущих экспертов в области туризма России и СНГ. В Конгрессе примет участие более 100 университетов из 8 стран.

Ключевыми темами Конгресса станут:

— «Будущее туризма и международная туристическая интеграция СНГ», «Устойчивый туризм – туризм будущего»;

— «Туризм в Союзном государстве Россия-Беларусь»;

— «Экскурсоводы нового поколения – больше, чем путешествие!»;

— «Туризм – профессия или призвание?»;

— «Поехали в село! Развиваем агротуризм в России»;

— «Цифровизация – будущее туризма или туризм будущего?»;

— «Туризм – новый драйвер экономики»;

— «Большое путешествие по Кавказу с Gran Turismo»;

— «Развиваем туризм с РГО. Проекты и экспедиции» и другие.

Конгресс направлен на воспитание туристов нового поколения, знающих отечественную и мировую культуру и историю, бережно относящихся к природному наследию, ведущих активный и здоровый образ жизни.

В качестве спикеров Конгресса выступят российские и международные эксперты, лидеры туриндустрии, государственные и общественные деятели, а также студенты, магистранты и аспиранты.

В ходе Конгресса будет дан старт международному конкурсу проектов студентов по развитию туризма в России и странах СНГ.

Зарегистрироваться для участия и ознакомиться с программой Конгресса можно на его официальном сайте. Там же будет осуществляться трансляция мероприятий.

