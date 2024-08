Праздник для «политехняшек»: Политех поздравил своих первоклассников с началом учёбы

Source: MIL-OSI Russian Language News

В Год семьи и 125-летия Политеха появились новые традиции, которые привнесли больше ярких красок и добрых эмоций в университетскую жизнь. Лето началось с семейного фестиваля «Лепота-день», а завершилось праздником для родителей, чьи дети в этом году идут в первый раз в первый класс.

Получать подарки на Новый год дети политехников уже привыкли. А вот подарки к 1 сентября для первоклассников — это что-то новенькое. В этом году впервые 75 первоклассников Политеха получили от маминой и папиной «работы» первоклассные наборы для школы и весёлый праздник в придачу.

За 125 лет своей истории Политех видел многое. Но, пожалуй, Арлекин в стенах научно-исследовательском корпуса до сих пор не появлялся. Зато теперь можно сказать, что Политех видел всё.

Не только Арлекин, но и другие герои «Золотого ключика» — Буратино, Мальвина, кот Базилио и лиса Алиса встречали детей с родителями на входе в НИК. Выбор сказки понятен — приключения деревянного мальчишки начались именно в тот момент, когда он пошёл в школу. И для детей работников Политеха школа тоже началась с приключений — только не в театре Карабаса Барабаса и Стране Дураков, а в загадочном и таинственном царстве науки. Оказывается, это и есть та самая неведомая «работа», куда мама и папа уходят по утрам. А тут очень даже интересно.

Вместе с героями сказки ребят развлекал знаменитый маскот Политеха — Чёрный Мишка. Желающие могли с помощью «нити судьбы» заглянуть в будущее и выбрать себе институт в Политехе на интерактивной доске. Наконец все собрались, расселись по местам, прозвучала торжественная музыка, и Арлекин пригласил к микрофону ректора Политехнического университета Андрея Рудского.

«Привет, школяры! — поздоровался с юными гостями Андрей Иванович. — У вас через несколько дней начнётся новая, необыкновенная жизнь. Вы придёте в ваши классы, познакомитесь с другими ребятами, которые станут вам друзьями. У вас, кроме мамы и папы, появится ещё один главный человек в жизни — ваш классный руководитель. Вы должны уже со второго сентября ощущать себя помощниками своих родителей. Помогать им и дома, и учиться на отлично. Поздравляю родителей, что выросли таких чудесных детишек, политехняшек. И надеюсь, что все они через 11 лет придут учиться в Политехнический университет. Родители, берегите детишек, воспитывайте их в духе Политеха, мы будем счастливы видеть их здесь студентами, аспирантами, преподавателями, профессорами».

Андрей Рудской пообещал, что поздравление первоклассников в Политехе теперь станет традицией.

После Андрея Ивановича на сцену снова вышли актёры и разыграли перед ребятами представление из жизни Буратино. Они задавали детям задачки по математике, и те их быстро решали, показывая, что к школе готовы. Потом все вместе танцевали, выполняли несложные упражнения, бегали, прыгали, в общем, веселье удалось! И то правда, нужно же было пошалить напоследок, перед началом «взрослой» жизни школьников.

Кульминацией представления стало шоу мыльных пузырей, которое показала девочка с голубыми волосами — Мальвина. Но праздник на этом не закончился — настало время раздачи подарков. Дети получили: 1 — шикарные портфели с набором полезных вещей для школы; 2 — воздушные шары; 3 — разноцветные политехнические браслеты; 3 — сок и минеральную воду. А потом Арлекин повёл первоклашек в путешествие на второй этаж, в кафе, где им подарили ещё и мороженое.

Ну а хорошее настроение и дарить не надо было — оно не покидало ни детей, ни родителей с первых минут на этом празднике.

«Это очень важно и родителям, и детям — вступление в первый класс через Политех, понимание, что здесь работают родители. Это не только место, куда они ходят на работу и с работы, а это пространство, где есть жизнь, где можно развиваться. Здорово, что дети тоже могут сюда прийти, что для них организуют праздник. И классно, что в этом году была организована для детей сотрудников ёлка в Белом зале, — считает директор Высшей школы энергетического машиностроения Алёна Алёшина, мама первоклассницы Саши. — Раньше это не очень было в Политехе развито, а теперь с каждым годом всё больше таких мероприятий, вот и летом в парке тоже был фестиваль. Спасибо тем, кто работает в этом направлении».

Мы из Пушкина приехали специально с младшим сыном Егором, здорово, что родной Политех сделал такое приятное мероприятие для ребят , — поделился заместитель директора Центра дополнительного профессионального образования ПИШ «Цифровой инжиниринг» Павел Козловский.

Детям было интересно, а нам, родителям, всегда радостно за детьми наблюдать, особенно за их эмоциями. Вот Арсений набрал браслетов своих любимых , — добавила помощник ректора Мария Коломысова.

«Масса впечатлений от мероприятия, отлично, если это будет продолжаться дальше, — поддержал заведующий Лабораторией лёгких материалов и конструкций Олег Панченко. — Честь и хвала тем, кто всё организовал. Максим, что тебе понравилось?»

Сын Максим: «Всё!»

Инициатором проведения праздника для первоклассников стало Управление персонала СПбПУ.

«В Год семьи мы хотели поддержать традиционные ценности, наших работников у которых есть дети. И в первую очередь дети, которые идут в первый класс, — рассказала начальник Управления персонала Мария Пахомова. — Андрей Иванович Рудской с удовольствием поддержал, а в организации участвовали многие подразделения: Дирекция культурных программ и молодёжного творчества, Управление социально-бытового и материально-технического обеспечения, проректоры по дополнительному и довузовскому образованию, по образовательной деятельности — здесь творчество многих людей. В итоге получился хороший праздник — один ребёнок сказал, что сегодня самый лучший день в его жизни. И это очень приятно».

Что в наборе первоклассника?

Сумка для смены обуви, белая футболка, канцелярские товары, пенал, карандаши, ручки, ластик, картридер, линейки, фломастеры, альбомы, тетради, бутылочка для питья, светоотражатели на одежду и портфель.

Фотоархив

