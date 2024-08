Правительство утвердило Стратегию реализации молодёжной политики в России на период до 2030 года

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation

Распоряжение от 17 августа 2024 года №2233-р

Документ Распоряжение от 17 августа 2024 года №2233-р

Создание благоприятных условий для профессионального развития, научной и творческой деятельности, личного роста молодых людей, формирование ценностей семейной культуры и здорового и активного образа жизни, поощрение молодёжных добровольческих инициатив – эти и другие приоритетные направления легли в основу Стратегии реализации молодёжной политики в России на период до 2030 года. Распоряжение о её утверждении подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Подготовить и утвердить стратегический документ в сфере молодёжной политики поручил Президент.

«В России почти 38 миллионов человек в возрасте от 14 до 35 лет. Забота об их будущем важна и для обеспечения национальной безопасности, что требует объединения усилий органов власти и некоммерческих организаций, а главное – привлечения самих юношей и девушек к процессам принятия решений», – отметил Михаил Мишустин на заседании Правительства 29 августа.

Стратегией предусмотрены меры для развития молодёжных и детских общественных объединений, в том числе добровольческих движений, популяризации семейных ценностей, укрепления семейных традиций и межпоколенческих связей, приобщения молодёжи к историческим и культурным традициям народов России, повышения мотивации молодых людей к самообразованию и активному построению карьеры, занятию предпринимательской и научной деятельностью, а также меры для интеграции молодых граждан с ограниченными возможностями в профессиональную деятельность, формирования и развития у них необходимых навыков.

Среди конкретных мер, предложенных в стратегии в рамках приоритетных направлений, – развитие системы поддержки молодёжных проектов и инициатив, в том числе с помощью грантов, детской и молодёжной инфраструктуры, включая объекты сферы образования, здравоохранения, спорта и туризма, создание системы подготовки инвалидов к самостоятельной семейной жизни, в том числе с использованием сопровождаемого проживания.

В целях содействия профессиональному развитию молодёжи предлагается совершенствовать программы стажировок для профессионального самоопределения молодых людей, расширять возможности выбора образовательной траектории для молодых людей из малых городов и сёл, развивать общедоступные сервисы для непрерывного обучения, развития гибких навыков, освоения новых технологий, продолжать формирование эффективных систем наставничества в профессиональной сфере для поддержки и адаптации молодых людей на первом рабочем месте.

Также стратегия подразумевает разработку и реализацию программ господдержки молодых учёных, повышение доступности качественного образования в области предпринимательства, выстраивание карьерных лифтов для молодёжи в каждом регионе России, развитие инфраструктуры подростковой занятости.

Все меры поддержки детей и молодёжи и приоритетные направления реализации стратегии будут объединены в новом национальном проекте «Молодёжь и дети». План мероприятий по реализации стратегии будет разработан Росмолодёжью в ближайшие полгода.

