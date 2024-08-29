Правительство утвердило меры соцподдержки для медицинских работников в Курской области, оказывающих помощь участникам специальной военной операции

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Постановление от 22 августа 2024 года №1120
Документ
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Постановление от 22 августа 2024 года №1120
Медицинские работники в Курской области, оказывающие помощь участникам специальной военной операции, будут ежемесячно получать социальные выплаты. Постановление об этом подписано.
Размер выплат будет зависеть от выполняемых обязанностей и отработанного времени.
Ранее по поручению главы государства аналогичные социальные выплаты были введены для медицинских работников в Донецкой и Луганской народных республиках, Белгородской, Запорожской и Херсонской областях.
Подписанным документом внесены изменения в постановление Правительства от 18 января 2024 года № 23
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