Правительство утвердило меры соцподдержки для медицинских работников в Курской области, оказывающих помощь участникам специальной военной операции

Постановление от 22 августа 2024 года №1120

Медицинские работники в Курской области, оказывающие помощь участникам специальной военной операции, будут ежемесячно получать социальные выплаты. Постановление об этом подписано.

Размер выплат будет зависеть от выполняемых обязанностей и отработанного времени.

Ранее по поручению главы государства аналогичные социальные выплаты были введены для медицинских работников в Донецкой и Луганской народных республиках, Белгородской, Запорожской и Херсонской областях.

Подписанным документом внесены изменения в постановление Правительства от 18 января 2024 года № 23

