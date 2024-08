Правительство направит более 1,1 млрд рублей на оказание медпомощи жителям Белгородской и Курской областей в других регионах

Source: MIL-OSI Russian Language News

Распоряжение от 22 августа 2024 года №2258-р

Жители Белгородской и Курской областей могут обращаться за медицинской помощью в больницы и поликлиники других регионов в рамках программы обязательного медицинского страхования (ОМС). Подписано распоряжение о направлении на эти цели свыше 1,1 млрд рублей из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования.

Финансирование поступит в территориальные фонды ОМС Белгородской и Курской областей. За счёт этих средств будут профинансированы расходы на оказание медицинской помощи жителям Белгородской и Курской областей за пределами их регионов с помощью взаиморасчётов между территориальными фондами ОМС.

Такой порядок позволит сохранить устойчивость региональных систем здравоохранения при решении внеплановых задач и увеличенной нагрузке и обеспечить медицинской помощью жителей Белгородской и Курской областей в полном объёме.

«Меры, которые мы принимаем, носят системный характер и направлены непосредственно на адресную помощь людям», – отметил Михаил Мишустин на заседании Правительства 29 августа, поручив свести к минимуму бюрократические процедуры и активно участвовать в оперативном решении любых вопросов, которые есть у граждан.

