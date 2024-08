Открытые двери. Стартует отборочный этап международной олимпиады Open Doors

Source: MIL-OSI Russian Language News

5 сентября стартует регистрация на отборочный этап международной олимпиады Open Doors: Russian Scholarship project. Ежегодно победители интеллектуального состязания получают возможность поступить в магистратуру или аспирантуру ведущих российских университетов без вступительных испытаний и учиться абсолютно бесплатно (за счёт средств бюджета Российской Федерации).

В этом году впервые можно участвовать в треке бакалавриата. Это новая возможность для иностранных школьников получить основное образование благодаря победе в международной олимпиаде.

Если вы заканчиваете школу, бакалавриат или магистратуру в 2025 году, то вам необходимо сделать следующее.

Зарегистрироваться на сайте международной олимпиады Open Doors.

Загрузить свои портфолио в систему.

Выполнить олимпиадные задания в режиме прокторинга.

Пройти онлайн-собеседование с потенциальными научными руководителями (только для трека аспирантуры).

В случае победы в олимпиаде иностранные абитуриенты получат возможность учиться по программам бакалавриата, магистратуры или аспирантуры Политехнического университета за счет средств бюджета РФ.

По результатам прошлого сезона Политех выбрали более 120 победителей и призёров олимпиады Open Doors. Это на 60% больше по сравнению с прошлым годом.

«Я выбрал СПбПУ благодаря его выдающейся репутации в области гражданского строительства и передовой исследовательской базе, — отметил победитель олимпиады Open Doors из Сьерра-Леоне Джейкоб Бона. — Инновационный подход к обучению, широкие возможности для выпускников Политеха, а также комфортная атмосфера и дружелюбная среда лишь укрепили моё решение».

Я принял участие в олимпиаде Open Doors, из-за уникальной возможности иностранным студентам поступить в ведущие российские вузы со стипендией, чтобы получить качественное образование и приобрести ценный международный опыт. А Политех выбрал благодаря его сильной репутации в области инженерии, передовым исследованиям, а также активному, студенческому сообществу, которое способствует как академическому, так и личностному росту , — поделился победитель Open Doors из Пакистана Хафиз уль-Асад.

