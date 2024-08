Мужчины за рулем: в три раза больше нарушений и аварий, чем у женщин

Source: MIL-OSI Russian Language News

Мужчины в 3 раза чаще женщин совершают правонарушения за рулем и попадают в ДТП. Более того, они чаще оказываются виновны в общественно опасных нарушениях правил дорожного движения. Мужчины в 2 раза чаще садятся за руль в состоянии алкогольного опьянения и почти на треть чаще бывают приговорены к лишению свободы. Возможно, все дело в культурных нормах и разном отношении мужчин и женщин к вождению. К таким выводам пришли доцент ФЭН ВШЭ Антон Казун вместе со стажером-исследователем Михаилом Беловым. Существует стереотипное представление о том, что женщины водят хуже мужчин: менее аккуратны за рулем, больше подвержены стрессу и неверно реагируют на непредвиденные ситуации, хуже ориентируются на местности. Исходя из описанного стереотипа, принято считать, что женщины чаще становятся виновницами ДТП. Доцент ФЭН ВШЭ Антон Казун и стажер-исследователь Международного центра изучения институтов и развития Михаил Белов решили выяснить, насколько он справедлив и чье поведение на дорогах более опасно. Авторы изучили почти 160 тысяч судебных решений по статье 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»), вынесенных в 2010–2022 годах. Оказалось, что более чем в 90% случаев фигурантами таких дел становились мужчины. Авторы провели нормировку и рассчитали частоту ДТП с учетом разницы в количестве водителей среди представителей обоих полов (68% мужчин водят автомобиль, а среди женщин водителей всего 22%). С учетом полового дисбаланса среди водителей мужчины в 3,25 раза чаще попадают в ДТП, по итогу которых возбуждаются уголовные дела. Исследователи предположили, что все дело в разном отношении мужчин и женщин к вождению: мужчины ездят быстрее и опаснее. Например, за день они в среднем проезжают на 26% больше километров, чем женщины, но в пути находятся дольше всего на 10% времени. Кроме того, мужчины чаще садятся за руль в состоянии алкогольного опьянения: в четверти уголовных дел мужчины-водители управляли транспортным средством в нетрезвом виде. Среди осужденных женщин таких было всего 10%. Намного чаще мужчины становятся виновниками ДТП с пострадавшими и погибшими. Даже с учетом нормировки по полу ¾ обвиняемых в преступлениях, имеющих высокую степень общественной опасности, — мужчины. Почти в двух третях случаев мужчин приговаривают к лишению свободы. Женщины по статье 264 получают такое наказание лишь в 50% дел. Авторы предположили, что такую разницу частично можно объяснить особенностями социализации разных полов, социально-экономическими факторами и региональными культурными различиями. В таких регионах, как Приморье, Москва или Санкт-Петербург, разрыв в количестве ДТП между женщинами и мужчинами ниже, чем в среднем по России. В других же, таких как Дагестан или Чукотка, разрыв может быть гораздо больше: в 6, 10 или даже 20 раз. В крупных городах женщины больше вовлечены в управление транспортными средствами, а в южных регионах России вождение считается мужским занятием. Такая вариация между регионами позволяет судить о значительных различиях в стиле вождения в разных частях страны, что может быть связано с местной культурой. Государству следует учитывать культурные нормы и бороться за повышение аккуратности вождения всех, кто садится за руль.

«Задача состоит в том, чтобы в целом в сферах образования, работы и семьи у мужчин и женщин были равные возможности и права. При этом можно предположить, что появление на дорогах более осторожных и аккуратных водителей (женщин) может в целом поменять и нормы езды, что сократит число аварий. Но этот процесс будет небыстрым. Стоит также подумать, что нужно делать, чтобы мужчины ездили столь же аккуратно, как женщины», — полагает доцент ФЭН ВШЭ Антон Казун.

