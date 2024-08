Дмитрий Патрушев ознакомился с работой ситуационного центра ППК «Российский экологический оператор»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation

Вице-премьер оценил функционирование федеральной государственной информационной системы учёта твёрдых коммунальных отходов, а также ход строительства экопромышленных парков в рамках федпроекта «Экономика замкнутого цикла».

«Динамичное развитие промышленности, торговли, потребления повышает актуальность вопросов грамотного обращения с отходами. Президент в 2024 году поставил ряд конкретных задач в части дальнейшего развития данной сферы. В частности, к 2030 году необходимо обеспечить полную сортировку ТКО и полигонное захоронение не более половины из них, а также повторное вовлечение в оборот не менее четверти отходов производства и потребления», – отметил Дмитрий Патрушев.

По словам вице-премьера, залогом дальнейшего совершенствования системы обращения отходов является создание возможностей для централизованного мониторинга. Для этого по указу Президента создана федеральная информационная система учёта ТКО. Её ключевая задача – прослеживать весь цикл обращения с отходами: от сбора и транспортировки до обработки и утилизации.

«Мы все понимаем, что проблем в области обращения с отходами пока ещё предостаточно. Работы впереди много. Но рассчитываем, что системный сбор информации позволит сформировать полную картину по стране для принятия своевременных и качественных управленческих решений», – подчеркнул Дмитрий Патрушев.

http://government.ru/news/52501/

