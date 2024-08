В Политехе восстановили 55 рабочих лопаток газотурбинной установки Siemens

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Специалисты научно-исследовательской лаборатории «Лазерные и аддитивные технологии» Института машиностроения, материалов и транспорта СПбПУ восстановили рабочие лопатки первой ступени ГТД Siemens SGT-700 методом лазерной наплавки. В рамках договора с компанией ООО «УК «КЭР-Холдинг» они вернули геометрию 55 деталям установки, изготовленным из сплава Inconel 792.

Восстановление провели на роботизированном технологическом комплексе прямого лазерного выращивания.

Директор Института машиностроения, материалов и транспорта Анатолий Попович, отметил, что аддитивные технологии, включая ремонт методом лазерной наплавки, — это актуальное направление в условиях санкций. Он также подчеркнул важность демонстрации достигнутых университетом результатов и расширения областей взаимодействия с реальным сектором экономики и оборонно-промышленным комплексом России.

Специалисты лаборатории на протяжении нескольких лет успешно выполняют проекты в области лазерной наплавки. На текущий момент, некоторые компоненты отработали 12000 часов и продолжают эксплуатироваться, ввиду отсутствия повреждений , — рассказал заведующий НИЛ «Лазерные и аддитивные технологии» Михаил Кузнецов.

За последние годы лаборатория успешно завершила ремонт компонентов карьерных самосвалов Komatsu и Caterpillar, импортных и отечественных газотурбинных двигателей и паровых турбин Man Turbo, Taurus 60, MARS 100, SGT-700, ТВ 3-117, НК-12СТ, НК-14СТ, ДР59Л, ГТК 10-4, ВПТ-50-2.

https://www.spbstu.ru/media/news/partnership/v-politekhe-vosstanovili-55-rabochikh-lopatok-gazoturbinnoy-ustanovki-siemens/

