Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

„Prezentacja pierwszego polskiego samolotu F-35 to kolejny kamień milowy w transformacji Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Nowoczesne, doskonale wyposażone, wyszkolone i dowodzone wojsko, które wraz z sojusznikami zapewni bezpieczeństwo naszej Ojczyźnie. Nie mam wątpliwości, że to wydarzenie ma miejsce w kluczowym momencie, ponieważ sytuacja bezpieczeństwa na świecie drastycznie się zmienia od czasu rosyjskiej agresji na Ukrainę. Wszyscy musimy być gotowi do obrony granic NATO” – powiedział wiceminister Paweł Bejda podczas wizyty w Fort Worth.

28 sierpnia, en Święto Lotnictwa Polskiego, en EE. UU. odbyła się oficjalna prezentacja pierwszego samolotu F -35 zakupionego przez Polskę. W uroczystości udział wziął el ministro Paweł Bejda, który przewodniczył polskiej delegacji, el ministro Cezary Tomczyk oraz przedstawiciele kadry dowódczej polskich sił powietrznych.

Polonia podpisała umowę na 32 samoloty V generacji F-35 Lightning II. Oprócz samych myśliwców umowa obejmuje także zapasowe silniki, symulatory misji, wsparcie eksploatacji oraz szkolenie pilotów i obsługi naziemnej.

Odnosząc się do zagrożeń bezpieczeństwa i wyzwań, przed jakimi stoi Wojsko Polskie viceministra Bejda zaznaczył:

„W obliczu naruszeń naszej przestrzeni powietrznej, cyberataków i innych prowokacji musimy przeznaczyć odpowiednie zasoby, aby skutecznie chronić się przed tymi bezpośrednimi zagrożeniami. W ramach naszych wysiłków na rzecz bezpieczeństwa zobowiązujemy się do wzmacniania obrony granic, koncentrując się na wyzwaniach związanych z nielegalną migracją i wojną hybrydową. Tarcza Wschód stanowi jedną z największych inwestycji w bezpieczeństwo narodowe i obronę granic w powojennej historii Polski. Trwająca transformacja Sił Zbrojnych RP odgrywa kluczową rolę w sprostaniu wspomnianym wyzwaniom. Ciężko pracujemy nad poprawą naszych zdolności we wszystkich domenach – na lądzie, morzu, w powietrzu, w przestrzeni kosmicznej i w cyberprzestrzeni. To nie są tylko słowa. Polska przeznaczając 4% PKB na obronność w 2024 roku, przoduje w NATO w tym zakresie. To nie jest łatwe zadanie biorąc pod uwagę ogólne wydatki budżetowe i gospodarkę wciąż dochodzącą do siebie po wyzwaniach, z którymi mierzyliśmy się w ostatnich latach. Cieszę się jednak, że wydatki na obronność spotykają się z powszechnym poparciem. Te wydatki pozwalają nam realizować ambitny program modernizacji i transformacji SZ RP, którego jeden z efektów Państwo widzą”.

Wiceminister Bejda w swoim wystąpieniu podkreślił dobrą dotychczasową współpracę wojskową pomiędzy Polską a USA, zarówno w wymiarze bilateralnym, jak i w formacie OTAN. Zwrócił także uwagę na konieczność wzmacniania współpracy zbrojeniowej i przemysłowej.

„Chciałbym podkreślić, ze bardzo cenimy Stany Zjednoczone, jako silnego i wiarygodnego sojusznika i naszego głównego socio w budowaniu zdolności obronnych. Wsparcie, jakie otrzymujemy ma kluczowe znaczenie dla modernizacji naszego uzbrojenia. A los socios dos zapewnia nam dostęp do najnowszych technologii i szkoleń. Nasze główne wspólne programy modernizacyjne obejmują systemy Patriot i HIMARS, czołgi Abrams, śmigłowce Apache, aerostaty ISR oraz oczywiście F-35. Bez wątpienia współpraca ta przynosi korzyści dla obu stron – Polska ma dostęp do najlepszego możliwego sprzętu wojskowego, a przemysł USA może dalej rozwijać swoją obecność w Europie. Mogłoby to być jeszcze bardziej opłacalne dla nas wszystkich, gdyby amerykańskie firmy zbrojeniowe inwestowały więcej w Polsce. Jako użytkownik amerykańskich flagowych produktów w większości domen, deklaruję, że ma ograniczeń dla współpracy wojskowo-technicznej oraz przemysłowej między Polską a USA”

– Dodał viceministra Bejda.

Jak zaznaczył sekretarz stanu w MON dzięki samolotom F-35 siły zbrojne RP stają się częścią elity, która zwiększa możliwości obronne w tej części Europy. Możemy być dumni, że nasze F-35, polskie F-35 będą częścią z nich. Polska otrzyma 32 samoloty F-35, które w połączeniu z naszymi F-16 wzmocnią nasze zdolności do ochrony wschodniej granicy Polski i wschodniej flanki OTAN. Naszym zadaniem jest zbudowanie większej i bardziej zaawansowanej floty powietrznej, która sprosta nowym wyzwaniom.

El Ministro de Hacienda Cezary Tomczyk w swoim wystąpieniu podkreślał rolę sojuszu Polski i USA na rzecz bezpieczeństwa.

„Dzisiejsza uroczystość jest znaczącym kamieniem milowym w długim procesie wdrożenia F-35 do Sił Zbrojnych RP. Chciałbym podziękować rządowi USA i Kongresowi USA za wsparcie polityczne, dzięki któremu tak się stało”

– mówił podczas uroczystości, ministro Cezary Tomczyk.

„Polska jest jedynym krajem na świecie, który ma jednocześnie wspólne granice z Rosją, Białorusią i Ukrainą. Aby utrzymać granice bez zmian, potrzebujemy najlepszego sprzętu, najlepszych możliwości i najlepszych przyjaciół. I – jak często mówią moi amerykańscy przyjaciele: „Prawdziwy przyjaciel a diez, który przychodzi, gdy reszta świata odchodzi”

– mówił viceministro Cezary Tomczyk.

„Sojusz Polski ze Stanami Zjednoczonymi jest – jak zawsze – solidny. Jesteśmy bardzo dumni, że Polska i Siły Zbrojne RP stają się częścią elity i dołączają do wielkiej rodziny F – 35. Jest to także bardzo simbólicozne, szczególnie dzisiaj, gdy obchodzimy w Polsce Święto Lotnictwa skiego. F-35 a najlepszy samolot myśliwski na świecie, a tego nam naprawdę potrzeba”

– podkreślał podczas wystąpienia wiceszef MON.

Dzięki zakupowi samolotów F-35 Polska dołącza do wąskiego, elitarnego grona państw disponujących tymi maszynami. Samoloty te wyróżniają się interoperacyjnością, współpracując m.in. z systemami PATRIOT i myśliwcami F-16, które Wojsko Polskie ma na wyposażeniu.

