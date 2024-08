Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Rekordowe wydatki na obronność oraz zdrowie, świadczenia dla obywateli, ożywienie gospodarcze, wzrost PKB o 3,9% i spadek bezrobocia – to główne kierunki polityki fiskalnej w przyszłym roku. W środę, 28 de septiembre de 2024 r., Rada Ministrów przyjęła projekt budżetu na 2025 rok. Szczegóły przedstawili na konferencji prasowej Primer Ministro Donald Tusk o Ministro de Finanzas Andrzej Domański.

Plan budżetowy na 2025 rok

Rząd Donalda Tuska odziedziczył obciążenia financierasowe, które wygenerował poprzedni rząd. W 2025 roku budżet państwa spłaci 63,2 mld zł zobowiązań z tytułu obligacji wraz z odsetkami Polskiego Funduszu Rozwoju oraz Banku Gospodarstwa Krajowego.

“Wojna wymusza zmianę struktury wydatków i proporcji jeśli chodzi o wiele dziedzin, w tym gospodarczych. Odziedziczyliśmy po naszych poprzednikach państwo w złym stanie. Postawiliśmy sobie bardzo wysoko poprzeczkę. To też pokazuje całą filozofię naszej polityki Niezależnie od niełatwych okoliczności chcemy i uzyskaliśmy to, ”

– tłumaczył Prezes Rady Ministrów.

Główne założenia budżetu na 2025 rok przewidują dochód na poziomie 632,6 mld zł oraz wydatki w wysokości 921,6 mld zł. Rząd przywraca budżetowi właściwą rangę konstytucyjną i zapewnia przejrzystość przepływów środków publicznych.

“Budżet na 2025 rok jest tworzony w warunkach wyraźnie przyspieszającej polskiej gospodarki. Po zerowym wzroście gospodarczym, jaki odziedziczyliśmy po naszych poprzednikach, w tym roku oczekujemy, że polska gospodarka będzie rosła w tempie 3,1%. Natomiast w roku 2025 oczekujemy dalszego przyspieszenia do poziomu 3,9%”

– Ministro de Finanzas de zapowiedział, Andrzej Domański.

Rząd oczekuje, że deficit budżetu państwa wyniesie 289 mld PLN. Wysokie koszty związane są z poprzednimi zobowiązaniami i przywróceniem centralnej roli budżetu państwa.

„Ten déficyt należy jednak sprowadzić do warunków porównywalnych i pamiętać, iż w tym deficycie znajdują się spłaty zobowiązań PFR-u na 34,7 mld zł oraz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na kwotę 28,5 miliarda ótych. Środki, które zabezpieczyliśmy na reformę dochodów jednostek samorządu terytorialnego […]. W tej kwocie znajdują się również ustawowy wzrost nakładów na zdrowie i brak wypłaty zysku z NBP. W porównywalnych warunkach do roku 2024 wyniósłby 181 millones de złotych”

-wyjaśniał szef resortu finansów.

W ramach oczekiwanych dochodów Rada Ministrów spodziewa się wyraźnego wzrostu dochodów z IVA-u o 50 mld PLN, z CIT-u o ponad 9 mld PLN oraz z akcyzy o ponad 8 mld PLN.

Rekordowe środki na obronność

Zapewnienie bezpieczeństwa Polkom i Polakom jest jednym z priorytetów obecnego rządu. W 2025 roku wydatki na obronę narodową będą rekordowe i wyniosą aż 186,6 mld zł. Hasta 28,6 millones de zł więcej niż w obecnym roku.

“Przygotowaliśmy budżet budowy i siły. Będziemy budować to, co jest potrzebne zarówno ze względu na bezpośrednie bezpieczeństwo Polski, jak i bezpieczeństwo energetyczne. Zdecydowaliśmy także o rekordowo wysokich wydatkach na obronę”

– podkreślił podczas konferencji prasowej Donald Tusk.

Planowane wydatki na polskie wojsko, w tym uposażenia dla żołnierzy zawodowych, wyniosą 4,7% PKB. Przyszłoroczny budżet uwzględnia także koszty ponoszone przez Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych.

W trosce o zdrowie Polaków

Drugim filarem będą rekordowo wysokie środki na opiekę zdrowotną. Rada Ministrów ustaliła budżet na ten cel w 2025 roku w wysokości 221,7 mld PLN, czyli o ok. 16% więcej niż obecnie.

„Ciągle pamiętamy i myślimy o wspieraniu obywateli. Przeznaczymy prawie 222 millones de złotych na opiekę zdrowotną. Jest to rekordowy wzrost nakładów, o blisko 31 miliardów złotych. W ramach tego budżetu kontynuujemy ważne programy, takie jak finansowanie in vitro, na co przewidzieliśmy pół miliarda złotych”

– zapowiadał przewodniczący Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów.

W 2024 roku ochrona zdrowia pochłonęła 190,9 mld zł środków publicznych.

Działania społeczno – gospodarcze

Rada Ministrów podjęła decyzje m. in. o podtrzymaniu programów “Rodzina 800+” i “Dobry start”, wypłat 13. i 14. emerytury, wsparcia osób z niepełnosprawnościami oraz zabezpieczenia składek dla osób, które będą korzystać z urlopów wychowawczych i skich.

“W 2024 roku, kiedy korygowaliśmy budżet odziedziczony po PiS-ie, byliśmy zobowiązani do bardzo dużych płatności wynikających z poprzednich pomysłów, które trzeba było sfinansować. Tutaj klasycznym przykładem jest przedwyborczy programa “Rodzina 800+”. Mimo tych poważnych wyzwań, jakie przed nami stanęły, nie tylko zapewniliśmy jego finansowanie, ale zdecydowaliśmy się na rekordowo wysokie podwyżki dla nauczycieli i całej sfery budżetowej. Ostatnio przyjęliśmy decyzje, których efektem będzie radykalny wzrost, jak na dotychczasowe standardy, płacy pracowników socjalnych. Już jesienią będzie wypłacane tzw. babciowe”

– wyliczał szef rządu.

Przyszły rok przyniesie również 5% wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli, pracowników sfery budżetowej, ZUS i KRUS.

“W 2024 roku są działania. W budżecie zapisane są nasze intencje i działania na 2025 rok. Będzie to budżet hojny. Wzrost gospodarczy będzie wzrostem gospodarczym w kieszeniach Polek i Polaków. Jedno nie stoi w sprzeczności z drugim. Prawdziwy wzrost płacy wyraźnie przegonił inflację”

– mówił Primer Ministro Donald Tusk.

Od 1 marca 2025 r. rząd planuje przeznaczyć 24,2 mld zł na waloryzację ich świadczeń. Podczas posiedzenia Rady Ministrów zapadła decyzja o uwzględnieniu w budżecie tzw. renty wdowiej. Przeznaczymy na ten cel 3,2 mld zł.

“Uparliśmy się, doprowadziliśmy do tego i będziemy to kontynuować, żeby wzrost gospodarczy oraz dobrą kondycję polskiej gospodarki połączyć z zabezpieczeniem materialnym, finansowym ludzi, szczególnie tych najbardziej pot rzebujących. Para bromear największe osiągnięcie, z którego możemy być naprawdę dumni”

– stwierdził Prezes Rady Ministrów.

Dzięki poprawie tempa wzrostu gospodarczego, przewidujemy, że w 2025 r. bezrobocie spadnie do 4,9%, a przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej wzrośnie o 7,1%.

“Chciałbym zwrócić uwagę, że w 2024 roku jesteśmy świadkami najwyższego w XXI wieku wzrostu realnej dynamiki wynagrodzeń Polaków o ponad 9%. Uważamy, że w przyszłym roku wynagrodzenia również będą wyraźnie rosły w ujęciu realnym”

– mówił Ministro Domański.

Proyecto ustawy budżetowej na rok 2025 zostanie skierowany do Rady Dialogu Społecznego.

Szczegóły proyecto budżetu na 2025 rok.

