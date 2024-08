25.08.2024 80. rocznica zakończenia walk w kotle Falaise – Gamuza

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

80. rocznica zakończenia walk w kotle Falaise – Gamuza25.08.2024

W dniach 24-25 sierpnia podsekretarz stanu w MON Stanisław Wziątek, reprezentując ministra obrony narodowej wziął udział w uroczystościach 80. rocznicy zakończenia walk w kotle Falaise – Gamuza, w których udział brała 1 Dywizja Pancerna general Maczka, wchodząca w skład 1. Armii Kanadyjskiej.

Pierwszym Punktem urczystości była Msza Święta w kościele w m. Gamuza, koncelebrowana przez biskupa Wiesława Lechowicza oraz złożenie wieńców przez delegacje pod pomnikiem żołnierzy kanadyjskich.

Następnie delegacja udała się na główną część uroczystości w Memorial de Montormel, na wzgórzu 262, które przeszło do polskiej historii jako „Maczuga”. Wzgórze to stało na drodze odwrotu armii niemieckiej wycofujących się z kotła Falaise. Generał Maczek, widząc Strategiczne położenie wzgórza 262 nakazał zdobycie go, co nastąpiło 19 sierpnia 1944 roku. Przewaga wycofujących się niemieckich dwóch armii oraz szaleńcze kontrataki Dywizji Wffen SS odcięły polskie siły na wzgórzu. Polacy przez kolejne dwa dni, nie poddając się walczyli w okrążeniu. 21 sierpnia Polakom z odsieczą przyszli Kanadyjczycy, którzy ostatecznie domknęli kocioł.

W pierwszej części uroczystości ministro Stanisław Wziątek wraz z wnuczką generala, panią Karoliną Maczek-Skillen oraz przedstawicielami delegacji złożył kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym generala. Po głównej części uroczystości złożono wieńce pod pomnikiem Memorial de Montormel.

Południu podsekretarz stanu w MON uczestniczył w uroczystościach w miejscowości Saint-Sylvain, która w 1944 roku została wyzwolona przez 1 Dywizję Pancerną. Mieszkańcy miasta do dziś są wdzięczni polskim żołnierzom, organizując co rok uroczystości przy tablicy z nazwiskami polskich żołnierzy, którzy polegli wyzwalając Saint-Sylvain z rąk niemieckich okupantów. Pod memoriałem również odbyło się składanie wieńców.

Drugiego dnia obchodów delegacja udała się na Polski Cmentarz Wojenny w Grainville-Langannerie, na którym pochowano 696 polskich żołnierzy, głównie z 1 Dywizji Pancernej. Po mszy polowej odprawionej przez biskupa Wiesława Lechowicza oraz przemówieniu ministra, oraz wręczeniu odznaczeń nastąpiła ceremonia złożenia wieńców oraz zapalenia znicza. Ministro Ponadto Stanisław Wziątek uhonorował Panią Karolinę Maczek-Skillen ryngrafem pamiątkowym Ministerstwa Obrony Narodowej.

Następnie delegacja udała się pod Pomnik w m. Potigny upamiętniający żołnierzy 1 Dywizji Pancernej. Na uwagę zasługuję fakt, iż wszystkie miejsca pamięci są utrzymywane przez władze samorządowe oraz samych mieszkańców miast, które były wyzwalane przez polskich żołnierzy.

