Финансовые новости: 28.08.2024, 10-20 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков ценной бумаги RU000A0JV0U1 (АльфаБО-15).

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

28.08.2024

10:20

В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа 28.08.2024, 10-20 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора (до 102.46) и диапазона оценки рыночных рисков (до 1102.24 руб., эквивалентно ставке 8.13 %) ценной бумаги RU000A0JV0U1 (АльфаБО-15).

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