Финансовые новости: Об установлении дополнительных условий проведения торгов для облигаций иностранного эмитента OZON-26 Ozon Holdings PLC

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

Московская Биржа с 29 августа 2024 года исключает облигации OZON-26 Ozon Holdings PLC из режимов РЕПО.

Участникам торгов

Информируем Вас о том, что в соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов ПАО “Московская Биржа ММВБ-РТС” (ПАО Московская Биржа), утвержденными решением Наблюдательного совета ПАО Московская биржа 15 ноября 2023 года (Протокол №13), установлено, что с 29 августа 2024 года из Таблицы 1-О (Только сделки РЕПО) “Режимы торгов, доступные для облигаций и КСУ при заключении сделок в Секции фондового рынка и Секции рынка РЕПО” приложения к Дополнительным условиям проведения торгов на фондовом рынке, утвержденным Приказом № МБ-П-2023-838 от 22.03.2024 г. (с изменениями и дополнениями) будет исключена строка следующего содержания:

№ Торговый код Наименование Регистрационный номер Проведение торгов Особенности “РЕПО с ЦК – Адресные заявки” “РЕПО с ЦК – Безадресные заявки” “Междилерское РЕПО” Допустимые коды расчетов для отдельных режимов торгов T0/Yn*,Y0/Yn*,

Y1/Yn*,Y2/Yn* Y0/Y1,

Y0/Y1W S0-S2,

Rb, Z0 1 XS2304902443 Облигации иностранного эмитента OZON-26 Ozon Holdings PLC – RUB, USD, EUR, CNY RUB, USD, EUR, CNY RUB, USD, EUR, CNY 1; НКД не рассчитывается

*-значение “n” определено следующим образом: https://fs.moex.com/files/20211

1 – Торги не проводятся в дату погашения облигаций.



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