Финансовые новости: Об установлении дополнительных условий проведения торгов для облигаций иностранного эмитента OZON-26 Ozon Holdings PLC

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –
Московская Биржа с 29 августа 2024 года исключает облигации OZON-26 Ozon Holdings PLC из режимов РЕПО.
Участникам торгов
Информируем Вас о том, что в соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов ПАО “Московская Биржа ММВБ-РТС” (ПАО Московская Биржа), утвержденными решением Наблюдательного совета ПАО Московская биржа 15 ноября 2023 года (Протокол №13), установлено, что с 29 августа 2024 года из Таблицы 1-О (Только сделки РЕПО) “Режимы торгов, доступные для облигаций и КСУ при заключении сделок в Секции фондового рынка и Секции рынка РЕПО” приложения к Дополнительным условиям проведения торгов на фондовом рынке, утвержденным Приказом № МБ-П-2023-838 от 22.03.2024 г. (с изменениями и дополнениями) будет исключена строка следующего содержания:
|№
|Торговый код
|Наименование
|Регистрационный номер
|Проведение торгов
|Особенности
|“РЕПО с ЦК – Адресные заявки”
|“РЕПО с ЦК – Безадресные заявки”
|“Междилерское РЕПО”
|Допустимые коды расчетов для отдельных режимов торгов
|T0/Yn*,Y0/Yn*,
Y1/Yn*,Y2/Yn*
|Y0/Y1,
Y0/Y1W
|S0-S2,
Rb, Z0
|1
|XS2304902443
|Облигации иностранного эмитента OZON-26 Ozon Holdings PLC
|–
|RUB, USD, EUR, CNY
|RUB, USD, EUR, CNY
|RUB, USD, EUR, CNY
|1; НКД не рассчитывается
*-значение “n” определено следующим образом: https://fs.moex.com/files/20211
1 – Торги не проводятся в дату погашения облигаций.
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