Учёный совет определил план реализации Программы развития ГУУ на учебный год

Заседание Учёного совета, посвящённое рабочим планам на предстоящий учебный год, состоялось 27 августа 2024 года.

Заседание, как всегда, началось с церемонии поздравления сотрудников университета с днями рождения и достижениями за период, прошедший с прошлого заседания. На этот раз первого с днём рождения поздравили ректора Владимира Строева. Кроме того, проректор Дмитрий Брюханов вручил Владимиру Витальевичу именной диплом за организацию молодёжной научно-практической конференции «Технологии искусственного интеллекта в процессе диверсификации ОПК», которая состоялась в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2024».

Первым пунктом повестки стал доклад директора Центра управления кадровым потенциалом Татьяны Гордеевой «О планах по реализации Программы развития университета на 2024/2025 учебный год». Перед её выступлением Владимир Строев предупредил Учёный совет о том, что результаты работы по этому направлению будут находиться на особом контроле в Министерстве науки и высшего образования, поэтому в течение всего года различные аспекты Программы будут обсуждаться на заседаниях совета. Программа продлится до 2032 года.

Татьяна Гордеева отметила, что одним из главных приоритетов Программы является интеграция передовых научных открытий в области отраслевого управления в развитие образования в вузе, а также подготовка «управленческого десанта», обеспечивающего достижение национальных целей развития. Цель Программы – создание крупного научно-образовательного центра и бренда ГУУ, как лидера в области менеджмента, а также увеличение вклада в подготовку кадров. Основным органом практической реализации Программы станет уже действующий Проектный офис, а контроль и основные магистрали будут определять Попечительский и Координационный советы, которые вскоре будут организованы.

На первом этапе Программы планируется реализовать пять крупных внутренних проектов.

Мониторинг эффективности структурных подразделений

Уже в сентябре начнётся гармонизация рабочих планов подразделений с Программой развития вуза. Будет сформирована система мониторинга реализации подразделениями документов стратегического планирования и начнётся создание цифровой среды управления Программой, что в итоге должно привести к улучшению управленческого процесса и оптимизации ресурсов. Развитие онлайн-образования

В ГУУ уже есть одна магистерская программа онлайн-образования и будут разработаны ещё две. С учётом высокой конкуренции в этом образовательном сегменте, будет сформирована система экспертизы качества контента. Кроме расширения линейки образовательных продуктов ГУУ и повышения её доступности, проект позволит продвинуть бренд ГУУ в онлайн-пространстве и создать «бесшовную среду» для гибридных форматов обучения. Формирование экосистемы проектного обучения

ГУУ уже стал федеральной инновационной площадкой по реализации проекта «Межрегионального учебно-методического центра проектного обучения, проектное обучение как технология практической подготовки» Министерства науки и высшего образования РФ. Теперь университету предстоит создать культуру и ценности проектного обучения, посредством методической и методологической проработки, формирования пула индустриальных партнёров, менторов и экспертов, совершенствования цифровых сервисов и дальнейшего развития таких форматов как «Обучение служением» и «Стартап как диплом». Развитие студенческого спорта

С прошлого года в ГУУ существует Студенческий спортивный клуб, работу которого планируется масштабировать: запустить дополнительные программы спортивной подготовки, открыть секции на платной основе, налаживать партнёрские связи посредством совместного использования спортивных площадок, которые в свою очередь будут модернизироваться. Школа передовых управленческих технологий

Цель проекта – создание нового вида опережающей подготовки и переподготовки управленческих кадров в сферах промышленного энергомашиностроения, автомобильного машиностроения, станкостроения и химической отрасли. Для этого будет открыта магистерская программа, работающая по новаторской модели с ориентацией на междисциплинарность и выполнение проектов, что позволит создать новый кадровый состав – управленческую элиту.

Комментируя доклад Татьяны Гордеевой советник при ректорате ГУУ Николай Михайлов подчеркнул масштабность проектов и предложил сделать программу ДПО для сотрудников вуза, чтобы способствовать достижению непростых показателей Программы.

Ректор согласился, что фронт работ весьма обширен и задачи очень амбициозны, однако призвал к спокойствию и поступательным действиям согласно намеченным планам.

Всего на повестке дня заседания Учёного совета было 32 пункта. Утверждались образовательные программы, вносились изменения в различные Положения, определялись размеры стипендий и оплаты труда. В частности, проректор Павел Павловский представил актуализированную рабочую программу воспитания в ГУУ, проректор Артём Терпугов сообщил об увеличении окладов и стипендий, проректор Дмитрий Брюханов ознакомил с новыми нормативными требованиями Минобрнауки к профессорско-преподавательскому составу, а проректор Мария Карелина представила Положение о временных научных коллективах для выполнения научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, объём которых за последнее время значительно увеличился.

В конце заседания Владимир Строев поздравил Учёный совет с наступающим новым учебным годом и пожелал успешной работы.

