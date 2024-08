«Роснефть» представит в Уфе достижения в области цифровизации нефтегазовой отрасли

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Роснефти – Rosneft – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Научный институт «Роснефти» с 1 по 4 октября 2024 года проведет в Уфе нефтегазовую конференцию «Цифровые технологии в добыче углеводородов: современные вызовы».

Конференция традиционно является уникальной и крупнейшей площадкой для обмена опытом и практическими наработками в использовании современных цифровых технологий, а также научными идеями. В ходе мероприятия можно встретиться с ведущими экспертами отрасли и учеными, узнать о новейших цифровых разработках в области разведки и добычи углеводородов.

Основная тема мероприятия в этом году – обеспечение технологической устойчивости нефтегазовой отрасли. На площадке также будут обсуждаться инновационные решения по повышению эффективности разработки сложных месторождений. Особое внимание будет уделено вопросу подготовки профессиональных кадров с применением современных цифровых инструментов. Специалисты «Роснефти» презентуют концепцию цифровой платформы, которая предназначена для эффективной передачи представителям отрасли и студентам ведущих вузов страны компетенций в области применения ПО для разведки и добычи углеводородов.

Разработчики наукоемкого ПО «Роснефти» проведут демонстрацию 17 программных комплексов. Делегаты конференции смогут протестировать наукоемкие программные продукты, познакомиться с новым функционалом и узнать о перспективах развития.

В рамках мероприятия состоится серия турниров с применением цифровых тренажеров, созданных на базе программного обеспечения «Роснефти».

В частности, впервые состоится турнир по построению геологической модели. В его рамках участникам нужно будет проанализировать исходную информацию, уточнить конфигурацию и свойства месторождения, рассчитать запасы и оценить потенциал залежи. Второй турнир посвящен подготовке месторождения к промышленному освоению, включая обоснование системы разработки и геолого-технических мероприятий, организацию мониторинга и работы с базовым фондом скважин.

Завершится соревновательная часть игрой по геонавигации, которая предполагает виртуальное бурение на время горизонтальных скважин в различных геологических условиях.

Регистрация на конференцию, а также цифровые турниры доступна для всех желающих до 15 сентября на сайте https://events.rn.digital/conf/ct2024.

Департамент информации и рекламы

ПАО «НК «Роснефть»

28 августа 2024 г.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

https://www.rosneft.ru/press/news/item/220601/

MIL OSI