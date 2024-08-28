Пять лучших статей на русском языке за 28.08.2024.

Source: MIL-OSI Russian Language News

Анализ MIL : Вот пять лучших статей на русском языке, опубликованных сегодня. Анализ состоит из пяти статей которые являються в приоритете на данный момент.

Сегоднешний анализ показывает тенеденции развития дорог в России, продолжается строительство Дюртюли – Ачит в Пермском крае. Так же, развиваються практики занятости в университетах, запуская сетевые программы на 2025-2026 гг. Расширяються творческие конкурсы для юных талантов, что способствуют взаимодействие с местными сообществами.

Ниже вы можете прочитать одну из статей.

1. Финансовые новости: Розничные инвесторы выбирают ПИФ денежного рынка

В II квартале 2024 года стоимость активов в руках управляющих компаний увеличилась до 23,5 трлн рублей. Во многом прирост был обеспечен притоком средств в паевые инвестиционные фонды (ПИФ) и положительной доходностью этих фондов.

2. Марат Хуснуллин: Участок дороги Дюртюли – Ачит в Пермском крае готов более чем на 60%

На втором этапе строительства трассы Дюртюли – Ачит в Пермском крае, которая войдёт в состав скоростной магистрали М-12 «Восток», продолжается строительство. На сегодняшний день участок готов более чем на 60%, сообщил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

3. НГУ и Инженерная школа МГУ в 2025-2026 гг. запустят две сетевых программы «Медицинская кибернетика» и «Фармация»

28 августа на международном форуме технологического развития «Технопром» было подписано соглашение между Московским государственным университетом им. М.В. Ломоносова и Новосибирским государственным университетом о сотрудничестве в области сетевого обучения фармации и биоинформатики. В рамках него уже в течение ближайших двух лет запустят две новых сетевых программы специалитета «Медицинская кибернетика» и «Фармация» с набором студентов в 2025 и 2026 гг. соответственно. Также с сентября 2025 года заработает сетевая программа магистратуры «Промышленная фармация». Появление новых образовательных программ является частью стратегии развития медицинского направления в НГУ, новые возможности для этого откроются благодаря введению в эксплуатацию второй очереди нового кампуса НГУ.

4. Курсы по возобновляемой энергии, кунг-фу и китайскому языку: что еще студенты Вышки изучали на летних школах вузов КНР

Государственный университет “Высшая школа экономики” –

«Мы активно развиваем образовательное и научное сотрудничество с лучшими университетами Китая, – говорит заместитель директора МИЭФ, академический руководитель бакалаврской программы Олег Замков. – Студенческие обмены и летние школы – это прекрасная возможность получить международный опыт, познакомиться со студентами из других стран и почерпнуть новые знания и идеи».Этим летом 24 студента бакалавриата и магистратуры МИЭФ обучались на летних школах ведущих китайских университетов. Мы поговорили с некоторыми участниками летних школ и записали их впечатления.

5. «Дизайн молодых 2024». Творческий вызов для юных талантов

В центральном выставочном зале «Манеж» стартовала официальная подготовка федерального конкурса молодежного дизайна и искусства «Дизайн молодых/Young Design 2024» для студентов творческих вузов и колледжей, а также выпускников последних трёх лет. «Дизайн молодых» — это федеральный конкурс дизайна, который даёт возможность начинающим специалистам пройти путь от идеи до реализации собственного продукта и выпуска его малой серии в коллаборации с партнёрами, а также заявить о себе на профессиональном рынке.

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