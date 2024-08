Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет – Награждение победителей

В рамках пленарного заседания Всероссийского форума «Развитие малых городов и исторических поселений» 26 августа были объявлены победители III Конкурса лучших проектов по созданию комфортной городской среды для муниципальных образований Дальневосточного федерального округа. В пленарном заседании приняли участие глава российского правительства Михаил Мишустин и министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.

Конкурс на лучшие проекты комфортной городской среды для ДФО входит в программу ежегодного всероссийского конкурса лучших проектов по созданию комфортной городской среды, который проводится Минстроем с 2018 г. по поручению президента страны.

Конкурсы – часть федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда», который направлен на создание нового облика городов и обновление общественных пространств.

В число 14 лучших проектов для Дальнего Востока, которые получат гранты на воплощение в жизнь, вошёл проект, созданный при участии обучающихся СПбГАСУ. Это концепция благоустройства территории «Аллея доблести и славы» в городе Елизово Камчатского края. Она разработана архитектурной студией «Кремль» совместно с Центром компетенций Ленинградской области, администрацией Елизова и представителями СПбГАСУ. В их числе – студенты третьего курса кафедры дизайна архитектурной среды (ДАС) Елена Никулинская, Дарья Уколова, Андрей Шардин, Полина Юдина, Вера Выходец, выпускница бакалавриата кафедры ДАС Таисья Кирьянова и их руководители доцент кафедры ДАС Александр Дёмин и выпускница магистратуры кафедры ДАС Дарья Баркеева.

Девиз концепции: «С памятью о прошлом – в будущее вместе с городом». Основная идея проекта – создание своеобразной «ленты пространств», ведущей посетителя из прошлого (Место памяти) в настоящее и будущее (образовательное детское игровое пространство; площадки, рассказывающие об истории и сегодняшнем дне города; элементы, создающие местную идентичность, – информационные стенды «Витрины Камчатки»).

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

https://www.spbgasu.ru/news-and-events/news/predstaviteli-spbgasu-v-chisle-pobediteley-konkursa-na-luchshie-proekty-komfortnoy-gorodskoy-sredy-n/

MIL OSI