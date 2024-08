Политех наградил победителей конкурса детских рисунков «Трамваи и троллейбусы в городе на Неве»

Source: MIL-OSI Russian Language News

28 августа состоялась церемония награждения победителей XI конкурса детских рисунков «Трамваи и троллейбусы в городе на Неве», который провёл Горэлектротранс. Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого организовал собственную номинацию и наградил победителей.

В этом году конкурс, стартовавший 1 июня, посвятили Стрельнинской трамвайной линии. Юные художники фантазировали на тему: «По Оранэле в страну дворцов». В 1916 году открылась первая электрическая пригородная железная дорога в России — Оранэла. Но движение до Ораниенбаума так и не запустили. Зато по путям Оранэлы пошли зелёные трамваи с роликовым токоприёмником к Львовскому дворцу в Стрельне. Позже Стрельнинскую линию передали городскому трамваю. Этим летом Горэлектротранс обновил состав на линии, а маршрут № 36 получил историческое название «Оранэла».

В конкурсе Горэлектротранса участвовали 185 детей. Они рисовали в разной технике (акварель, гуашь, пастель и пр.). Все рисунки получились яркими и раскрывали интересный сюжет. Из предоставленных работ жюри выбрало 43 победителя.

Награждение состоялось в экспозиционно-выставочном комплексе городского электрического транспорта. Участников пришли поддержать их родные и близкие. В торжественной обстановке вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков вручил ребятам грамоты и подарки. В выступлении он рассказал, что в этом году впервые лучшие рисунки разместили на бортах трамвая «Богатырь-М», который следует по маршруту № 60. Часть этой трассы проходит по историческим путям Оранэлы.

Хочу поблагодарить участников за рисунки, это большая творческая и историческая работа. Сейчас в городе действует масштабная программа по развитию Горэлектротранса, инициированная губернатором нашего города Александром Бегловым. И мы уже приобрели новые трамваи. В этом году впервые Горэлектротранс принял решение о том, что детские рисунки будут располагаться на бортах именно нового трамвая , — отметил Кирилл Поляков.

Кроме этого, прошли награждения в партнёрских номинациях. Победителями в специальной номинации «Выбор Политеха» стали Ева Туктарова и Григорий Кропачев. Ценные призы от вуза — колонки «Маруся» и мерч Политеха — вручил проректор по молодёжной политике и коммуникативным технологиям СПбПУ Максим Пашоликов.

Наш университет традиционно уделяет большое внимание талантливым ребятам всех возрастов, от мала до велика, в абсолютно разных направлениях. Сегодня по приглашению Горэлектротранса мы чествуем победителей конкурса детского рисунка. Любой рисунок — это всегда сочетание фантазии по выполнению поставленной задачи, образного мышления и навыка исполнения — тех качеств, которые так ценятся при подготовке специалистов в Политехе. Хочется пожелать подрастающему поколению всегда быть любознательными и инициативными. Успехов вам! — отметил Максим Александрович.

11-летняя Ева Туктарова предоставила на конкурс рисунок под названием «За мечтой».

Я благодарю Политех за то, что он выбрал именно мой рисунок. Здорово участвовать в конкурсах, а особенно побеждать. Побольше бы таких мероприятий, где можно показать, на что ты способен , — рассказала Ева.

Григорию Кропачеву — 9 лет. Он победил с рисунком «Зимний трамвай на мосту».

Конкурс был весёлым, мне всё очень понравилось. Я впервые получил награду, поэтому у меня теперь хорошее настроение. Спасибо за это Политеху , — поделился Григорий.

Помимо торжественной части, ребятам подготовили развлекательную программу: экскурсии, игры, мастер-классы, творческие номера, фотозону. Политехнический университет организовал фотовыставку, посвящённую 125-летию вуза.

Волонтёр Музея истории СПбПУ Анастасия Потапова, студентка 3 курса Института компьютерных наук и кибербезопасности, рассказала гостям об открытиях учёных и конструкторов Политеха. Дети и их родители узнали, что именно политехники создали первый сверхмощный плазмотрон и первый массовый телевизор, участвовали в подготовке полёта Юрия Гагарина в космос, проектировали искусственные спутники Земли и пилотируемые космические аппараты и многое другое. Юбилейная выставка будет работать в экспозиционно-выставочном комплексе городского электрического транспорта в течение месяца.

